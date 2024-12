Filtraciones: Fiscal de Valparaíso entregó claves a inteligencia policial de la Armada

En marco de la investigación por las filtraciones de causas reservadas del Ministerio Público, el fiscal de Valparaíso Maximiliano Krause confesó haber entregado sus claves del sistema interno del órgano a miembros de inteligencia de la Policía Marítima de la Armada.

El fiscal del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) relató el pasado 13 de noviembre que entregó sus datos de ingreso al sistema que utiliza para su trabajo cotidiano, ante el director de la Unidad de Anticorrupción del Ministerio Público, Eugenio Campos, informó La Segunda.

La declaración se dio en el contexto de la indagación por filtraciones de la denuncia del exsubsecretario Manuel Monsalve –hoy en prisión preventiva por delitos sexuales-, que lleva el Fiscal Regional Occidente, Marco Pastén.

En un comienzo, estaría a cargo José Morales –nombrado por el líder del Ministerio Público, Ángel Valencia-, pero fue puesto a investigar los mismo hechos en el caso Audios, que tiene a Luis Hermosilla en prisión preventiva.

Asimismo, se reveló que al menos 70 personas han ingresado al sistema para ingresar a la causa del exfuncionario de Gobierno, tras hacerse pública el 17 de octubre.

"Yo no accedí a la causa de ninguna manera"

Según consiga el vespertino, el fiscal adjunto Maximiliano Krause negó haber ingresado a la causa de Monsalve. "Yo no accedí a la carpeta, o sea no accedí a la causa de ninguna manera. En primer lugar, porque no es un caso que estuviera dentro de mi interés, esa es la verdad", afirmó.

Asimismo, al ser consultado sobre la fecha de ingreso, 18 de octubre, Krause detalló que se encontraba en Santiago para una audiencia en el Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, "que se desarrolló entre los días 18 de octubre y la semana siguiente".

Fue entonces que se le preguntó si sus datos de ingreso estaban en manos de otras personas y afirmó: "La ocupan dentro de la fiscalía dos personas, una abogada que está contratada como administrativa y un administrativo. Cuando fui citado les pregunté derechamente si habían usado la cuenta y ellos me señalaron que no".

Por otro lado, el persecutor aseguró que tiene autorizado el uso de la cuenta a otros tres funcionarios policiales, "pero especialmente a funcionarios con los que trabajo en un foco investigativo sobre perfilamiento de cargas sospechosas de estar contaminadas por contrabando, droga, armas, etcétera. Ya que son de la Policía Marítima".

"Yo los llamé y les pregunté derechamente si habían efectuado la consulta y uno de ellos me señaló que sí, que lo había hecho. Una consulta en la mañana específicamente por razones de curiosidad. Me señaló que no había impreso, ni había extraído ningún tipo de información y que solamente leyó el relato del hecho (de la víctima), pero que no generó reporte", contó.

"Es un sargento segundo de la policía marítima del departamento de Inteligencia e Investigaciones. Entiendo que fue en el contexto de que estaba viendo las noticias, me parece con otro oficial superior y empezaron a conversar según lo que él me señaló con la otra persona", concluyó.

De todas formas, el fiscal Krause indicó que el acceso a su cuenta lo tiene "bloqueado" y no podría ingresar desde cualquier otro computado sin VPN. "Yo creo que ellos están en la misma situación, pero desconozco porque podrían ingresar, pero lo han hecho desde por lo menos el 2021 y específicamente a propósito de tres causas en particular dentro del foco", complementó.

Igualmente, el abogado reparó en que "la lata de aparecer simplemente en algo. Es casi como o sea para mí, yo sé que es delicado el tema de la información, pero a mí me parece como más de interés periodístico que investigativo. Para mí por lo menos, entonces igual me llamó la atención, pero no tengo más información que dar del caso".

Por otro lado, Krause afirmó que no está sumariado por estos hechos e insistió que el sargento de la Policía Marítima le dijo que leyó el relato, "pero nada más y que no extrajo, ni imprimió ni envió".

Más de 70 personas han ingresado a la causa de Monsalve

La información que maneja el fiscal Marco Pastén también incluye una lista de más de 70 funcionarios de distintas fiscalías del país que ingresaron al sistema a revisar la causa.

Dicho medio consultó a cinco fuentes –que reservaron su identidad- quienes reconocieron que la filtración de información tiene escaso control.

En ese sentido, dentro de las personas en la lista se encuentran fiscales adjuntos, un alumno en práctica y personal de menor rango, sin relación con el trabajo investigativo. "Es casi como un deporte", dijo un fiscal.

Además, señalaron que funcionarias y funcionarios que se han hecho de las claves en algún momento, revisan las causas cada vez que son de alta connotación pública.

En tanto, el Fiscal Nacional Ángel Valencia, tras las filtraciones del caso Audios, impuso protocolos informáticos que han permitido saber quiénes están mirando las causas en el sistema.