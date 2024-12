Superintendente precisa que mecanismos de devolución de isapres son globales

El superintendente de Salud, Víctor Torres, salió al paso este martes de las críticas parlamentarias de todo el espectro político por el pago en cuotas de la deuda de las isapres a sus afiliados, precisando que los mecanismos de devolución son globales, y no se definieron caso a caso.

Durante una actividad en la Región de La Araucanía, por la cual tanto él como la ministra de Salud, Ximena Aguilera, no acudieron a la Comisión de Salud del Senado este martes, planteó que el consejo consultivo dedicado a la legislación "es un grupo independiente, técnico, que evaluó los planes tal como lo estableció la ley, y de allí sugirió primero una modificación que la Superintendencia consideró".

#SaludEnTerreno 📍 Ministra de Salud, Ximena Aguilera, junto al Super Intendente de Salud, Víctor Torres, llegó hasta el Hospital de Cunco en la Región de La Araucanía, para asistir a la ceremonia de reacreditación de la @SuperDeSalud de 8 hospitales del Servicio de Salud… pic.twitter.com/fyn5ltA3wM — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) December 3, 2024

"Recordemos que habíamos rechazado todos los planes iniciales, y se pidió modificar porque las primas de alza que habían considerado las isapres estaban muy por sobre lo que el consejo y nosotros habíamos determinado. Entonces cuando se aprueban estos planes, se establecen mecanismos globales de devolución que están dentro de los plazos que establece la ley, por lo tanto, no hay un incumplimiento allí", apuntó el regulador.

Dicho esto, Torres reconoció que "en la bajada más individual, se genera este punto porque el impacto mayor estalla en el volumen de personas que reciben estos montos, que claramente son bastante bajos", mientras que en el caso de otros usuarios, las sumas son más altas.

Opositores cargan contra las isapres

Después de arremeter contra la Superintendencia por su rol en la aplicación de la ley, el senador Francisco Chahuán (RN) matizó que "condeno y critico abiertamente lo que han hecho Cruz Blanca, Banmédica y Vida Tres, que es vergonzoso: una cosa es resguardar una quiebra sistémica de la salud, y otra distinta es ofrecer a los cotizantes el pago de una deuda que, en algunos casos, llega a un peso".

Asimismo, su par de la UDI Sergio Gahona admitió que extender el pago por 13 años "está dentro del marco legal, eso no hay que discutirlo, pero hay un tema de considerar cómo se va a tomar esto la ciudadanía, y cómo el afectado capital reputacional del sistema de salud privado se sigue dañando con este tipo de actitudes de algunas instituciones de salud previsional".

Quien sí mantuvo su reclamo hacia el Ejecutivo fue el diputado Agustín Romero (Republicanos), aseverando que "el Parlamento le entregó un voto de confianza a la autoridad, de manera tal que las isapres entregaran un plan de pago y el Gobierno lo autorizara a través del superintendente de Salud. Y lo que estamos viendo es que el superintendente autorizó una burla para Chile, y es el Gobierno el que tiene que dar las explicaciones".

Diputados oficialistas cuestionan a Vallejo

Por otro lado, diputados independientes de la bancada PPD cuestionaron a la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, "por la forma en que endosa la responsabilidad a parlamentarios de distintas bancadas", según el subjefe de ese comité, Héctor Ulloa.

"Si conversó con la ministra de Salud, ¿cómo fue que vino a pedir el voto en todas las bancadas oficialistas?", se preguntó Marta González; mientras que Cristián Tapia afirmó que "la responsabilidad nuestra fue creer en lo que el Ejecutivo nos señaló: que si este proyecto no se aprobaba, las isapres se iban en quiebra".

En ese sentido, la ministra Vallejo profundizó en sus palabras de ayer, relevando que "tanto la mutualización, que no la permitimos porque significaba reducir la deuda, como la extensión de los plazos, son propuestas que fueron impulsadas, sostenidas e incluso puestas como condición de aprobación de los senadores de Chile Vamos y de Demócratas", es decir, ningún partido de la alianza de Gobierno.

"Lo que pasa es que no tenemos las mayorías parlamentarias, entonces para poder sacar un proyecto de ley también necesitamos de los votos de Chile Vamos, y se tuvo que considerar esa ampliación de plazo, porque era condición sine qua non para aprobar una ley corta que, si no se tenía, no se cumplía el fallo", subrayó la vocera.