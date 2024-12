Universidad de Chile oficializó a Julián Alfaro como su primer refuerzo para el 2025

Universidad de Chile oficializó este martes al delantero Julián Alfaro como su primer refuerzo para la temporada 2025.

Alfaro, de 23 años, fue formado en el cuadro estudiantil , pero nunca tuvo oportunidad de jugar, pese a ser figura en las categorías juveniles, y fue cedido a Magallanes, club donde desarrolló toda su carrera profesional entre 2019 y 2024.

En Magallanes, Alfaro ganó el Campeonato del Ascenso 2022, la Copa Chile 2022 y la Supercopa de 2023 ante Colo Colo.

"Estoy muy contento y emocionando por volver. Desde que me fui, siempre soñé con este momento, tengo la ilusión de ganar muchas cosas con la institución. Estos años me han servido para crecer como jugador y para madurar. Este retorno lo voy a aprovechar al máximo, mi objetivo es aportar al equipo en la faceta que me toque", declaró Alfaro en la web oficial del club.

De esta forma, la U sumó su primer fichaje para la temporada 2025, en donde afrontarán el Campeonato, la Copa Chile, la Supercopa y la fase grupal de la Copa Libertadores.