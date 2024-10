Hermosilla exigió incautar los celulares de los fiscales que lo investigan

La defensa del abogado Luis Hermosilla, quien se encuentra en prisión preventiva por su protagónico rol en el bullado caso audios, se querelló por el delito de violación de secreto, dada la filtración de sus conversaciones de su teléfono celular.

La acción judicial, interpuesta el pasado viernes 18 de octubre por Juan Pablo Hermosilla, hermano y defensor del imputado, fue declarada admisible este lunes y arremete contra el Ministerio Público por su responsabilidad en el resguardo de los antecedentes.

Según reveló La Tercera PM este martes, la querella solicita la entrega voluntaria o incautación de los teléfonos de los fiscales a cargo del caso: Lorena Parra, Felipe Sepúlveda y Miguel Ángel Orellana.

En detalle, el texto cuestiona las filtraciones de estas conversaciones hacia los medios de comunicación y el actuar de los persecutores, sobre todo el de Sepúlveda, a quien acusan de no cumplir con lo acordado.

"Solicitó que los aparatos se entregaran desbloqueados y con la clave de acceso, comprometiéndose a que sería únicamente él quien accedería al contenido de los aparatos y, al momento de revisar chats de WhatsApp, lo haría junto a la defensa del imputado Hermosilla a efectos de resguardar el secreto profesional y la vida privada e íntima", pero esto "jamás se cumplió", cuestiona la querella.

"Esta filtración quebranta el secreto profesional. Ciper (principal medio detrás de la revelación de los chats) no debió haber accedido a dicha información que debía resguardar el Ministerio Público", cuestionó la defensa de Hermosilla, que de todas maneras aclaró que la acción no es contra medios y periodistas, sino contra la filtración "de información reservada y secreta a terceros".

A este cuestionamiento se sumó que "no solo se accedió a información reservada por ser parte de la investigación, sino que el Ministerio Público no protegió la intimidad y privacidad del Sr. Hermosilla y de terceros que pudiesen haber tenido comunicaciones con él, y que no tenían ningún interés en la investigación".

La acción se suma a la denuncia presentada por Hermosilla contra el Ministerio Público por la filtración de los chats de su teléfono, debido a que la revelación de algunos mensajes, según sostiene, no guarda relación con la causa en la que está siendo investigado.

Diligencias solicitadas por Hermosilla

Debido a estos hechos, Juan Pablo Hermosilla solicitó una serie de diligencias, una de ellas -detalló La Tercera- es individualizar a los funcionarios de la Fiscalía y de Carabineros que han tenido acceso al contenido de la investigación de este caso.

También pidió que se detallen los medios de comunicación que han publicado imágenes o antecedentes de la carpeta de investigación, y que se desarrollen "todas las averiguaciones a efectos de determinar la existencia de reuniones, conversaciones o comunicaciones entre funcionarios del Ministerio Público con acceso a la investigación respecto de medios de comunicación".

Asimismo, la defensa solicitó que los fiscales del caso y funcionarios de Carabineros entreguen o se les incauten sus teléfonos y aparatos electrónicos "a efectos de determinar la existencia de comunicaciones con periodistas o eventuales filtraciones de la carpeta investigativa".

En esta línea, la querella pide que se incauten los registros de entrada y visitas de la Fiscalía Nacional y de la Fiscalía Oriente, para así determinar "qué periodistas han accedido a dichas dependencias, y con qué funcionario del Ministerio Público tenían entrevista, a efectos de determinar eventuales entregas de información que constituyan filtración".