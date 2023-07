Pradenas en última jornada de juicio: No violé a Antonia, lo que pasó entre nosotros fue consentido

Los alegatos de réplica en el juicio oral contra Martín Pradenas, acusado de cinco delitos de abuso sexual y dos de violación entre 2010 y 2019, terminaron en horas de la mañana de este jueves.

El tribunal fijó para las 09:00 horas de este viernes 7 de julio la lectura del veredicto contra el imputado, por quien la Fiscalía y los querellantes en la causa están pidiendo penas que superan los 41 años de cárcel.

En esta jornada, Pradenas decidió declarar ante el tribunal, indicando que "puedo percibir esta presunción de inocencia de la que se habla, ustedes me han tratado con respeto. Yo creo que esto se enfrenta de esta manera, dando la cara, de frente y tratando de demostrar mi inocencia y la verdad es la que yo dije desde el primer día, desde que presté declaraciones en Fiscalía, con otra defensa, desde que he estado con esta defensa nueva, siempre ha sido lo mismo lo que yo he dicho".

"Yo jamás, jamás insulté a Antonia, jamás la traté mal. Yo no violé a Antonia y lo que pasó entre nosotros siempre fue consentido, y eso es lo que yo quiero decir de frente al tribunal", agregó.

TEMUCO:

Tribunal fijó para las 09:00 horas de mañana viernes 7 de julio, la lectura de veredicto en juicio oral a Martín Pradenas, acusado como autor de 7 delitos sexuales consumados, que habría cometido entre los años 2010 y 2019.@Cooperativa pic.twitter.com/J6Ofh2iPXZ — Claudio Arévalo (@arevaloprensa) July 6, 2023

El fiscal Miguel Rojas sostuvo que "el acusado ejerció un derecho que está consagrado legalmente que es señalar sus palabras finales. En caso alguno entendemos que eso modifica la valoración probatoria, la prueba que presentó el Ministerio Público da pie para sostener que cada uno de los hechos que imputamos en nuestra acusación ocurrieron como señalamos con cada una de las víctimas y la prueba presentada en ningún caso las desvirtúa".

"Solamente se refirió a uno de los casos, omitiendo lo que sucedió respecto a los otros cinco hechos que fueron imputados", añadió.