Corte Suprema: Ministro Matus aseguró no tener chats con Luis Hermosilla

El ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, afirmó este jueves tras ser notificado que está siendo investigado por la Comisión de Ética del máximo tribunal, que los chats que lo vinculan con el abogado Luis Hermosilla no existirían.

La Suprema inició una indagación contra los ministros María Teresa Letelier, Ángela Vivanco, Mario Carroza y el mismo Matus, por las indagaciones abiertas del Ministerio Público por los casos Hermosilla y Topógrafo, en los que se denuncia un eventual tráfico de influencias.

Al respecto, el ministro Matus señaló a la prensa que "la Comisión de Ética, este pleno y todo el Poder Judicial tiene competencia para conocer la conducta ministerial de los ministros de esta Corte", sin embargo, aseguró que "esos WhatsApp son falsos".

"Yo les sugeriría leer con detalle la noticia que aparece en Ciper y ustedes van a ver que no hay ningún WhatsApp mío, porque no hay. Yo se los desmiento, y ellos lo único que hacen es poner un titular haciendo parecer que yo tuviera un WhatsApp con Luis Hermosilla y no hay, y no van a haber", afirmó.

Asimismo, defendió que "no realicé ninguna gestión cuestionable (para llegar al cargo) y, de hecho, tampoco en ese informe aparece una gestión cuestionable. Y, sobre todo, yo no era ministro de esta corte, no era funcionario judicial y, por lo tanto, esta corte no tiene ninguna competencia para conocer de actuaciones que no son de los miembros del Poder Judicial".

MINISTRA MELO: LA COMISIÓN DE ÉTICA NO SANCIONA

Por su parte, la ministra vocera de la Corte Suprema Soledad Melo detalló sobre la indagación que "la Comisión de Ética revisa los antecedentes y si estima que sí hay alguna actuación de algún ministro que transgreda los principios de ética que nos rigen, ellos hacen un informe y lo van a presentar al pleno".

En ese sentido, aclaró que "ellos no sancionan, no es un procedimiento administrativo, disciplinario, como se ha dicho, no es lo mismo. Y el pleno determinará si corresponde o no una investigación sumaria administrativa".

Igualmente, aseveró que si la Comisión de Ética "estima pertinente llevarlo al pleno, lo llevan al pleno. Pero es una cuestión que tiene que zanjar la Comisión".

Por otro lado, Melo aseguró que al interior que "no hay tensión en el máximo tribunal, hay diferencias", afirmando que "hay un buen ambiente, no obstante que en la prensa se diga otra cosa".