Funcionarios recriminan regreso del ministro Matus a la Sala más importante de la Suprema

La Corte Suprema resolvió varios asuntos durante las jornadas anuales de reflexión que desarrolló el pasado jueves y viernes, que esta vez estuvieron marcadas por la crisis que enfrenta el máximo tribunal por la "caja de Pandora" del caso Hermosilla que ha salpicado a algunos ministros.

El 10 de octubre, el Pleno de la Suprema expulsó a Ángela Vivanco por sus actuaciones irregulares ligadas a su amistad e intercambio de favores con el abogado Luis Hermosilla. Seis días después, el Congreso Nacional aprobó una acusación constitucional y destituyó a Sergio Muñoz, por presuntamente anticipar un fallo que produciría efectos patrimoniales respecto de su hija.

Ambos ministros integraban la Tercera Sala, que revisa causas constitucionales y es considerada una de las máximas relevantes de la Suprema. Con sus salidas, quedó conformada sólo por dos titulares: Adelita Ravanales y Diego Simpertigue.

Además, previamente el ministro Mario Carroza había pedido ser reubicado de la Tercera a la Primera Sala, dedicada a los casos civiles.

En ese marco, el ministro Jean Pierre Matus, que zafó de una acusación constitucional por sus vínculos con Hermosilla, solicitó pasar de la Segunda Sala, de asuntos penales, a la Tercera, la que había integrado cuando llegó a la Suprema en 2021. La petición fue aprobada durante las jornadas de reflexión.

Un cambio que fue reprochado por funcionarios judiciales, que cuestionaron también que, por primera vez en 10 años, ninguna de sus organizaciones fue invitada a la referida instancia del máximo tribunal.

"A nosotros nos parece un poco incomprensible que se le haya designado a él en la Tercera Sala, siendo que aún existe una investigación, a través de la Comisión de Ética, que no ha sido resuelta. Nos parecería que lo más afortunado y lo mejor era que el ministro que integrara la Tercera Sala, que es muy importante porque ve constitucional, fuera alguno que no estuviera salpicado por una investigación o sumario", criticó Marcelo Acevedo, presidente de la Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales.

La Comisión de Ética de la Suprema indaga a Matus por un presunte tráfico de influencias, a propósito de sus chats de WhatsApp con el abogado Hermosilla, hoy en prisión preventiva por el caso audio.

Al respecto, la ministra vocera del máximo tribunal, María Soledad Melo, explicó que, "en todo caso, la investigación de él dice relación con otros temas, no con los temas de causa de esa Sala, así que no hay ningún impedimento con relación a ello, por lo menos no se abordó esa circunstancia".

"Él también estuvo antes en esa Sala, pero los cuestionamientos que tiene y que están a cargo en este momento de la investigación de la Comisión de Ética dicen relación con otros aspectos. Y para un mejor trabajo de lo que es la Corte, la estructura y el funcionamiento, era necesario hacer estos ajustes", sostuvo.

LOS OTROS ASUNTOS DE LA REFLEXIÓN

La Suprema abordó además la reforma al sistema de nombramientos del judicial, y tuvo presentaciones al respecto del hoy subsecretario del Interior, Luis Cordero, quien aún era ministro de Justicia cuando el Gobierno presentó el proyecto, y la subsecretaria de Justicia, María Ester Torres.

En otro plano, el Pleno resolvió adoptar medidas internas de regulación.

Entre ellas, se presentaron los avances del nuevo Código de Ética que está preparando la ministra Adelita Ravanales, que busca precisar los comportamientos regulados con prioridad el primer escalafón del Poder Judicial, de jueces y ministros.

El máximo tribunal también encargó crear un nuevo sistema de control de gestión de causas, a raíz del cuestionado actuar de Vivanco.