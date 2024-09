Luis Pardo: Base para acusar constitucionalmente a Matus es "bastante débil"

El director ejecutivo del Instituto Libertad, Luis Pardo (RN), planteó en El Primer Café de Cooperativa que los chats con Luis Hermosilla que hoy complican al ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus, conforman un argumento "bastante débil" para impulsar una acusación constitucional en su contra.

En el mismo espacio, el vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo (DC), que evalúa junto con abogados la viabilidad de un libelo contra Matus, explicó que "nos hemos centrado en la infracción al Artículo 8 de la Constitución, en su Inciso 1, que es el deber de probidad de todos los servidores públicos".

"Ya siendo ministro de la Corte Suprema, falta a la probidad al mentir o tergiversar los hechos, o al no ser transparente en la información, y eso se ve reflejado -por ejemplo- cuando en las más de 100 inhabilidades nombradas de las que se jactó, no estaba Luis Hermosilla, a quien le da las gracias por las gestiones" que llevaron a su nominación al máximo tribunal en 2021, "y con eso creo que se comienza a configurar la posibilidad de esta acusación constitucional".

El diputado relevó que "es probable" que Matus haya obtenido el cargo gracias a una intervención de Hermosilla, dado que "en uno de los chats, una de las respuestas que le da el abogado utiliza un verbo que es bien decidor: dice que 'tuvimos que dar una gran pelea', y eso es plural (...) a mi entender, eso habla de que hay un apoyo externo para llegar, de alguien que además, en ese preciso instante, era abogado en el Ministerio del Interior".

"Sé que eso es del pasado, porque me lo han explicado muchos juristas, pero creo que esa sombra de duda sobre él, que puede no ser jurídica, es desde el punto de vista ético y moral que yo he llamado la banalización del mal", complementó Aedo, de forma que "no sé si podemos confiar en un ministro de la Corte, que imparte justicia, que frente a estos hechos morales no hace ni una reflexión; al contrario, los justifica".

"PUEDEN APARECER SITUACIONES MÁS GRAVES"

A su turno, Pardo consideró "muy prudente lo que ha señalado Eric de estudiar bien el tema antes de avanzar con la acusación, porque creo que esta es una caja de Pandora que recién se abre, donde si bien el ministro Matus ha sido bien zigzagueante, y ha faltado probablemente a la verdad en algunas de sus declaraciones de prensa, lo que se conoce hasta ahora de las transcripciones de las conversaciones me parece bastante débil como para una acusación constitucional".

El exparlamentario RN incluso prevé que "pueden aparecer situaciones mucho más graves que esta, entonces creo que la acusación constitucional, y en general, las acciones fiscalizadoras de la Cámara tienen que ser desarrolladas en la medida que se cuente con toda la información, y creo que aquí falta mucho por saber. De manera que por ahora, no veo que esa acusación esté suficientemente justificada".

Si bien el diputado Miguel Ángel Calisto (Demócratas) estuvo de acuerdo con Aedo en cuanto a que "hay un manto de duda" sobre Matus, sostuvo que en un caso como éste es necesario "establecer de alguna manera cuáles son las causales. Eso es lo complejo, porque puedo coincidir hoy con mi colega respecto de que estos son hechos cuestionables (...) pero siempre el Gobierno y el Parlamento son partícipes de la definición de los nombres de los ministros de la Corte Suprema, entonces hay que definir qué es y qué no es lobby".

En esa línea, concuerda con Pardo respecto a que "este es un proceso que está en plena investigación, y evidentemente aún hay mucho por esclarecer, establecer y conocer; entonces también esperaría quizás un poco más de información".