Abogado de Piñera: Hermosilla faltó a la ética y cometió actos ilegales

El abogado Juan Domingo Acosta, quien representó al fallecido expresidente Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), descartó este lunes que su colega Luis Hermosilla haya intervenido en el caso Dominga, que tenía al dos veces Mandatario en calidad de imputado y que fue sobreseída debido a su fallecimiento.

El jurista conversó con El Diario de Cooperativa mientras en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago se desarrollaba la audiencia de formalización de cargos contra Sergio Muñoz, exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), renunciado el viernes e imputado por la Fiscalía por la entrega de información confidencial sobre cinco causas reservadas a Hermosilla.

En una de las aristas, Muñoz le envió al protagonista del "caso audios" documentos reservados sobre la causa de la compraventa de la minera Dominga entre la familia Piñera y Carlos Alberto "Choclo" Délano, transacción realizada en 2010 que complicaba al entonces Presidente derechista, porque la mayor parte de ese negocio se finiquitó en una jurisdicción off shore.

El pago de la tercera cuota de la venta quedó supeditado a que el Gobierno, presidido por el magnate, no declarase reserva natural la zona de Dominga, en la costa de la Región de Coquimbo.

Como la declaración de protección ambiental no llegó, la cuota se pagó a finales de 2011, tal cual estaba establecido entre las partes.

En 2021, Muñoz le mandó a Hermosilla un requerimiento de información que había recibido la Unidad de Anticorrupción de la PDI relacionada con la indagatoria. También lo alertó de la solicitud de contactar varias sociedades para que voluntariamente entregaran información contractual, contable y extracontable, que dieran cuenta de la supuesta compra de Dominga en 2010.

Hermosilla, quien trabajaba como asesor del ministerio del Interior de Piñera, le habría pasado la información recibida por Muñoz al líder de la cartera de Interior, Andrés Chadwick, según una nota de La Segunda.

"HERMOSILLA Y CHADWICK NO TUVIERON NINGUNA INTERVENCIÓN"

Consultado por El Diario de Cooperativa sobre si los antecedentes filtrados por Muñoz sobre Dominga llegaron a la defensa de Piñera, Acosta afirmó: "No llegó ninguna información. Yo quiero ser bien claro en esto: los abogados que estuvimos a cargo de esa defensa, como en otras anteriores, fueron los de mi estudio profesional. El señor Hermosilla y el señor Chadwick no tuvieron ninguna intervención en esta causa, de ningún tipo. No tuvieron poder, no participaron en reuniones -por lo menos en las que yo estuve, nunca hablé con ellos de este tema ni nada por el estilo. Yo vengo a saber esto ahora, a propósito de todo el revuelo que se ha producido".

"Yo creo que esa información no llegó a oídos del Presidente Piñera", planteó el abogado, entregando dos razones "por las que eso no fue así: la primera es porque yo tuve una larga relación profesional con el señor Piñera, muy clara, teníamos mucha franqueza en nuestras reuniones, él me pedía todas las opiniones de las causas que me encomendaba y, si hubiera llegado algo así, me hubiera consultado y créame que nunca me hizo un comentario. Nunca me consultó ni me mencionó de esto siquiera".

"Por otro lado", agregó, "esta información no tenía ninguna, pero ninguna utilidad en la causa. Cero. Porque esta causa, primero, nunca fue secreta".

Al respecto, Acosta dijo: "Siempre pude acceder oportuna y continuamente a toda la información a través de un sistema que tiene la Fiscalía que se llama SIAU (Sistema de Información y Atención a Usuarios), y los abogados que trabajan en mi ofician están permanentemente conectados a ese sistema. En una plataforma que la Fiscalía a disposición de todos los abogados que litigan entre ellos; entonces usted puede estar controlando la causa online y, además, acceder a las copias y pedirlas cada ciertos días".

"La información fluía de una manera absolutamente normal, entonces, ¿qué sentido podía tener que un señor que nadie invitó a esta causa, abogado, recibiera información de un funcionario policial que no conozco y que era innecesaria, superflua?.. No lo sé, no sé por qué lo hizo, no tengo una explicación, pero a mi, como defensa, no me llegó y al señor Piñera tampoco, porque no tenía ninguna importancia esta información", sostuvo.

En esa línea, descartó que la causa esté contaminada: "Este caso Dominga es en relación a un contrato que ya estuvo en materia de investigación anterior por el fiscal (Miguel) Guerra, y estuvo a la vista de todo el público esta cláusula, incluso, hasta de la prensa. Se hizo una investigación acuciosa, completamente, al punto que está cerrada, y no fui yo, sino que fue la Fiscalía, primero, la que pidió el sobreseimiento definitivo porque esto no es delito y después las defensas lo pedimos", indicó.

"GRAVÍSIMO, UN DELITO"

En relación al actuar de Hermosilla y Muñoz, Acosta lo considera un caso "gravísimo": "Me parece que es un delito. Me parece que esto debe ser sancionado de la manera más severa. Esto es muy, muy grave y espero que la Justicia opere de la mejor manera, imponga las penas y las sanciones que correspondan".

"Uno se preocupa siempre de litigar de manera limpia, como corresponde, por los canales formales, siguiendo la ley, y aparecen estas cosas, con un policía y abogados inescrupulosos haciendo estas cosas sin ningún sentido práctico, porque no tuvo ningún sentido práctico. Toda esta información fluyó de manera absolutamente normal por el conducto. Nunca se necesitó eso", reflexionó.

"No sé cuál puede ser la razón porque este señor intercambió información de varias causas en que no tiene absolutamente nada que ver, lo cual es contrario a la ética, no sólo ilegal. Uno no se puede meter en las causas de otro abogado", sentenció.