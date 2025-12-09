Abogado de Simpertigue: Crucero con imputados es una situación "dolorosamente casual"

Como una situación "dolorosamente casual" calificó el abogado del ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue el viaje al extranjero con los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, representantes del consorcio Belaz Movitec.

En la sesión de la comisión que analiza la acusación constitucional contra Simpertigue, el abogado Felipe Lizama dio a conocer más detalles tras entregar una contestación por escrito el fin de semana, indicando que es la esposa del juez quien tiene un vínculo con la esposa de Lagos.

"Lo que sucede es que un grupo de personas planifica un viaje. Ese grupo de personas tiene conexión con un abogado que interviene o que es parte o que se dedica a litigar, y ellos se encuentran en un viaje y luego se encuentran en otro", detalló.

Lizama dijo que el juez "tenía un viaje programado con ocasión de una actividad que tenía su señora, y en el otro caso había sido invitado a una actividad con relación a estos temas de derecho de familia y él aprovecha de pedir vacaciones mucho antes de que se conozca la sentencia. Todo esto es casual, dolorosamente casual".

La presidenta de la instancia, la diputada Maite Orsini (FA), cuestionó la utilización de un pasaje comprado por la Corte Suprema para abaratar gastos de vacaciones, situación que no forma parte del texto legal contra Simpertigue.

"El ministro va a este seminario y el pasaje a ese seminario lo compra la Corte Suprema con recursos públicos. Él se aprovechó de ese dinero para tener sus vacaciones en esos siete días, ocupó el mismo pasaje y recorrió Europa en un crucero", dijo la parlamentaria.

La defensa pidió diligencias, como citar a relatores y ministros para explicar los fallos de los casos cuestionados, quienes participarán en la sesión de este miércoles.

Los parlamentarios votarán mañana la acusación, con el fin de que se tramite en la Sala de la Cámara este jueves.