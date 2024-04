"Acusaciones irresponsables": Oficialismo se desmarca de críticas de Jadue al CDE

Dirigentes oficialistas cuestionaron las "acusaciones irresponsables" del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), sobre un posible ataque orquestado en su contra por parte del CDE.

La Fiscalía solicitó el martes imputar al jefe comunal, una de las figuras de peso del PC, por sospechas sobre supuestos delitos de cohecho, administración desleal, fraude al Fisco, ocultación de bienes y estafa, relacionadas al caso Farmacias Populares.

Ante esta situación, Jadue criticó al presidente del CDE, Raúl Letelier, al que acusó de liderar una "operación" en su contra y de tener vinculación con el Frente Amplio.

Al ser consultada sobre estas declaraciones, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, dijo que "en un momento en que está en duda la institucionalidad del país, después de todo lo que hemos conocido, seguir poniendo teorías de conspiración creo que no ayuda a que la gente recupere la confianza".

"Ese esfuerzo, que lleva meses de trabajo, no se va a ver empañado por ningún otro hecho", añadió.

Diego Vela, presidente de Revolución Democrática, planteó que "no caería en acusaciones irresponsables, yo lo que buscaría es actuar con responsabilidad. Él tiene que preocuparse de su defensa, es la justicia la que determinará si es que hubieron delitos o no, responsabilidades o no, y en ese sentido lo que esperamos es que las instituciones puedan seguir funcionando".

"Para nosotros el Partido Comunista es un aliado", insistió el dirigente frenteamplista.