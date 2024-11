Arsmate: Camila Polizzi "va a seguir publicando en la plataforma, aunque no pueda retirar el dinero"

Paola Rojas, gerenta comercial de Arsmate, afirmó que Camila Polizzi "va a seguir publicando" en esa plataforma de venta de contenido para adultos, luego de que ayer el Juzgado de Garantía de Concepción accediera a la solicitud del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y ordenara retener las ganancias que genere la imputada por la arista lencería del "caso convenios".

Tal como lo hizo con la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga, esta semana el CDE solicitó formalmente esta medida precautoria real contra Polizzi, quien es indagada por el delito de fraude al Fisco.

Cabe recordar que Polizzi se encuentra con la medida cautelar de arresto domiciliario total, momento en que comenzó a vender este tipo de contenido, lo que generó una ola de cuestionamientos.

"El día lunes, el Consejo de Defensa del Estado solicitó la retención de los fondos que ella tenía en su cuenta de Arsmate, el tribunal notificó a la plataforma formalmente que estábamos obligados a retener los fondos, por ende, el viernes, cuando recibimos la notificación, confirmamos al tribunal que desde ese día los fondos de Camila en la plataforma Arsmate están retenidos y ella no puede acceder", explicó la ejecutiva de Arsmate en entrevista con Las Últimas Noticias.

"Yo la llamé por teléfono, le comuniqué que ya nos había llegado la resolución judicial y que desde ese momento íbamos a retener los fondos, pero ella ya lo sabía, lo tenía clarísimo, porque su abogado ya se lo había comunicado", agregó la gerenta.

Según Rojas, Polizzi "tenía súper buena actitud": "Me manifestó que ok, que no podía hacer nada al respecto. Le pregunté si dejaba la plataforma abierta o si la cerraba, y me dijo que iba a seguir creando, que ya tenía nuevo y mejor contenido para la próxima semana, así que va a seguir publicando en la plataforma, aunque no pueda retirar el dinero que recaude".

Y señaló que "Camila dijo que estaba súper convencida de su inocencia, y cuando fuera declarada inocente iba a hacer uso de su dinero".

Los recursos retenidos quedarán guardados en la plataforma hasta que la justicia resuelva el caso.