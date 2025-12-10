Carroza y AC contra Simpertigue: "La ciudadanía espera de nosotros un juez imparcial"

El expresidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, y el actual ministro Mario Carroza comparecieron este miércoles ante la comisión que analiza la acusación constitucional presentada en contra del ministro de la Suprema Diego Simpertigue.

La comisión invitó hoy a ministros, relatores y abogados integrantes para tratar temas como la conformación de salas y cómo se procedió en los fallos de la Inmobiliaria Fundamenta y del consorcio Belaz Movitec.

Carroza planteó que "es lamentable que tengamos que vernos envueltos en estas situaciones, pero si no hemos tenido un buen comportamiento creo que la fiscalización de parte del Congreso es la correcta, ellos tienen que realizar su labor y si nosotros no hacemos lo correcto ellos tienen que adoptar las decisiones".

"La ciudadanía de nosotros espera que haya un juez imparcial, que sea independiente. Ahora, si hay un juez que no tiene esas características, obviamente que la ciudadanía se lo va a reprochar. En el país se necesita que se hagan todas las investigaciones que tengan que hacerse para que se dé claridad, de tal manera que la ciudadanía tenga claro qué es lo que sucedió, qué sanciones se van a aplicar, cuáles son las responsabilidades", añadió.

La defensa de Simpertigue se comprometió en entregar los comprobantes que demostrarían que el juez pagó el primer viaje en crucero, pero los documentos no han sido presentados aún.

La presidenta de la instancia, la diputada Maite Orsini (FA), comentó que "en mi opinión el silencio otorga. Si el ministro no fue capaz de comprobar que él costeó esos viajes es lo que parece, porque aquí no solamente hay que parecer probo, sino que también hay que serlo. Parece que esos viajes no fueron costeados por el ministro y eso no solamente constituye una causal de abandono de deberes, sino que además de ilícitos penales".

"Me resultó bastante extraño que la defensa hubiese solicitado con tanto ahínco que vinieran ambos ministros a declarar, porque la verdad es que no declararon a favor del ministro Simpertigue. Fue esclarecedor, porque justamente desvirtuaron los dos argumentos principales que sostenía la defensa, que no tenía conocimiento de quiénes eran los abogados y que sí debió inhabilitarse y no lo hizo", recalcó.

El abogado de Simpertigue, Felipe Lizama, ingresó un nuevo oficio para insistir en la invitación a otros representantes del Poder Judicial, lo que fue desestimado por la comisión, por lo que durante esta tarde votarán si apoyan o no el libelo.