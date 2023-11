Caso Convenios marca debate por Presupuesto para Vivienda

El debate en la Cámara de Diputadas y Diputados por la partida presupuestaria del Ministerio de Vivienda ha estado marcado por intervenciones en relación con el Caso Convenios, que salpica a esa cartera y por ende a su titular, Carlos Montes.

Después de que la Bancada Social Cristiana e Independiente anunciara que acusará constitucionalmente al ministro del ramo, el republicano Cristián Araya afirmó que "no hay claridad del buen uso de los recursos que se le entregan a la cartera, y el ministro desconoce lo que pasa bajo su mando".

"Él es el responsable político del mal uso y desvío de los recursos de su cartera y lamentablemente, no ha estado a la altura. Resulta evidente que el ministro Montes debe dar un paso al costado", manifestó en la Sala.

En la misma línea, el diputado Andrés Jouannet (Amarillos) opinó que "se puede acusar al ministro de Vivienda porque no sabía, y es imposible que sepa si es que en definitiva, no se le entregaba la información, y creo que la información -como se ha visto en la comisión investigadora- llegaba hasta la subsecretaria".

Desde el oficialismo, Jaime Araya (ind-PPD) admitió que "se me hace difícil votar a favor la partida de Vivienda, porque lo que ha pasado en nuestro país no lo podemos ocultar, y no podemos estar con la política de la avestruz, pero también creo que es justo decir que Carlos Montes no debe pedir disculpas por los sinvergüenzas que se robaron la plata de la gente pobre".

DISPUTA POR VOTOS DE RD

En tanto, como Revolución Democrática ha sido el partido de Gobierno más perjudicado, pues varios de sus militantes están implicados en el caso, el UDI Sergio Bobadilla anunció que "voy a pedir, en virtud del artículo 5B de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, que todos los diputados de RD no voten, por tener interés directo en los casos de defraudación".

"Los del Frente Amplio, y particularmente RD, no son castos en materia de corrupción", insistió el gremialista.

Ante aquella solicitud, su par del PC Matías Ramírez respondió que "quizás el señor Bobadilla se acordará del senador (exUDI) Jaime Orpis, que tenía la fundación La Esperanza, y fíjense que su exgerenta creó una fundación que se llama En Red".

"Ocho días antes de que se vaya el gobierno de Sebastián Piñera, En Red firma un convenio para transferencias y de la noche a la mañana, se adjudica más de 10 mil millones de pesos en distintas regiones. Brillante el negocio", acusó el diputado.