Caso Hermosilla: Indagarán patrimonio del exfiscal Manuel Guerra

La Fiscalía indagará el patrimonio del exfiscal metropolitano Oriente Manuel Guerra, investigado por los chats con el abogado Luis Hermosilla, quien se encuentra en prisión preventiva por lavado de activos, delito tributario y soborno en el marco del llamado "caso audios".

Guerra, que renunció al Ministerio Público en julio de 2021 -tres años antes de que terminara formalmente su periodo-, es investigado por el ente persecutor por una supuesta entrega de información a Hermosilla en casos de alta connotación pública.

Fue el exfiscal Carlos Gajardo, quien trabajó entre 2016 y 2018 bajo la jefatura de Guerra, el que apuntó a la necesidad de indagar su patrimonio, advirtiendo que tras salir del Ministerio Público adquirió un vehículo de alta gama y un departamento en Maitencillo.

"Con los antecedentes que se han conocido es necesario investigar profundamente al exfiscal Guerra, levantando su secreto bancario y efectuado un levantamiento patrimonial. Consta en registros públicos la adquisición, tras renunciar a la fiscalía, de una propiedad en Maitencillo y de un vehículo de alta gama. La fiscalía debe hacer una profunda revisión de toda esa hebra", analizó Gajardo a La Tercera.

Esta información fue confirmada con los datos del Conservador de Bienes Raíces de Quintero, que dan cuenta que Guerra adquirió una propiedad en la comuna de Puchuncaví y un vehículo marca BMW, modelo X5 XDrive 401, 4x4, ambas compras en el 2022.

Según consignó el medio antes citado, el sueldo de un fiscal regional es de alrededor de 6 millones de pesos y su salida no considera algún tipo de indemnización o bono, por lo que las millonarias compras -el auto, por ejemplo, cercano a los 80 millones de pesos- generan dudas y su patrimonio será indagado.

Asimismo, se informó que Guerra, según registros comerciales, tiene tres propiedades -sin contabilizar el departamento en Maitencillo- y un vehículo.

Una de estas casas, ubicada en el sector de La Dehesa, comuna de Lo Barnechea, la compró el 9 de febrero de 2017 junto a su esposa, María Fernanda Martínez Saldías, por 11.500 UF, que se traducen en 302.473.000 pesos en ese tiempo.

En total, las tres propiedades mencionadas en el registro comercial tienen un avalúo fiscal de 399.318.193 pesos.

A estas propiedades se suman cuentas corrientes en los bancos Itaú y Santander que podrían ser periciadas.

Las indagaciones contra Guerra

Según detalló un reportaje de Ciper, son varios los intercambios por WhatsApp entre Guerra y Hermosilla que están siendo revisados por el Ministerio Público.

Dichas conversaciones iniciaron cuando Guerra era jefe de la Fiscalía Metropolitana Oriente y estaba a cargo del caso Penta, famoso escándalo relativo a la emisión de boletas "ideológicamente falsas" para el financiamiento irregular de campañas políticas.

En uno de los chats, registrado en 2016, Hermosilla y Guerra hablan de que deben contactar a "Andrés" para darle una salida a ese caso, aludiendo a Andrés Chadwick.

Estos diálogos se dieron en más de una oportunidad, por lo que los fiscales -según detalló el medio citado- indagan si pueden configurar algún delito, lo que podría abrir una nueva arista del "caso audios".

Pese a que el abogado Hermosilla no tenía patrocinio formal en ese proceso, intentó obtener datos sobre el futuro de la indagatoria aludiendo una presunta preocupación por Sebastián Piñera y Chadwick, aseguró el exfiscal Sabas Chahuán.

"Me preguntó por varios nombres. Si los íbamos a citar a declarar. Le dije que estábamos haciendo diligencias y que no le podía adelantar. Y me preguntó si íbamos a citar a declarar a (Sebastián) Piñera y a (Andrés) Chadwick", dijo Chahuán a Ciper.

Guerra también presentó su renuncia al Tribunal Supremo del partido Amarillos por Chile.