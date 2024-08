La "caja de Pandora" Hermosilla: Fiscalía abre investigación penal contra Manuel Guerra

El Ministerio Público abrió este miércoles una investigación penal en contra del expersecutor Manuel Guerra, luego de que la revisión del teléfono del abogado Luis Hermosilla, quien desde ayer se encuentra en prisión preventiva por el caso audios, revelase diálogos con el otrora persecutor.

"La decisión se tomó luego de conocer el supuesto intercambio de información con el abogado Luis Hermosilla Osorio sobre causas investigativas a cargo del Ministerio Público, tales como el denominado caso Penta, el caso Dominga y el caso Exalmar, así como también en la causa penal seguida contra el exdirector de la PDI Héctor Espinosa Valenzuela", informó la institución en un comunicado.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, designó al persecutor regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, para que dirija la indagatoria.

"Para liderar la investigación, el Fiscal Regional de Arica podrá actuar apoyada por el o los fiscales adjuntos que designe y lo estima pertinente", señaló el Ministerio Público.

El titular del Ministerio Público, Ángel Valencia, designó al Fiscal Regional de @Fiscalia_Arica, para que dirija la investigación penal en relación a los hechos descritos en publicaciones de prensa y que involucran al ex fiscal de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Manuel Guerra pic.twitter.com/B5B8tff5B2 — Fiscalía Nacional (@FiscaliadeChile) August 28, 2024

Según detalló una investigación de Ciper, las conversaciones iniciaron cuando Guerra era jefe de la Fiscalía Metropolitana Oriente y estaba a cargo del caso Penta, famoso escándalo relativo a la emisión de boletas "ideológicamente falsas" para el financiamiento irregular de campañas políticas.

En una de las conversaciones, registrada en 2016, Hermosilla y Guerra hablan de que deben contactar a "Andrés" para darle una salida a ese caso, aludiendo al exministro del Interior Andrés Chadwick, amigo y socio de Hermosilla.

Estos diálogos se dieron en más de una oportunidad, por lo que los fiscales -según detalló el medio citado- indagan si pueden configurar algún delito, lo que podría abrir una nueva arista del caso audios.

Pese a que el abogado Hermosilla no tenía patrocinio formal en ese proceso, intentó obtener datos sobre el futuro de la indagatoria aludiendo una presunta preocupación por Sebastián Piñera y Chadwick, aseguró el exfiscal Sabas Chahuán.

"Me preguntó por varios nombres. Si los íbamos a citar a declarar. Le dije que estábamos haciendo diligencias y que no le podía adelantar. Y me preguntó si íbamos a citar a declarar a (Sebastián) Piñera y a (Andrés) Chadwick", dijo Chahuán a Ciper.