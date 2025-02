Catalina Pérez: "Equivocarse políticamente no puede implicar una consecuencia penal"

La diputada Catalina Pérez (exFrente Amplio), imputada por eventual fraude al Fisco reiterado en el denominado caso Democracia Viva, admitió haber tomado "decisiones muy imprudentes" para proteger a su expareja Daniel Andrade.

El Ministerio Público la acusa de tres delitos de fraude al Fisco, por lo que el 10 de febrero deberá enfrentar la solicitud de desafuero parlamentario en su contra ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

Las diligencias de Fiscalía dejaron al descubierto una serie de chats en los que Pérez, por ejemplo, entregó diversas instrucciones para hacer parecer la oficina de Democracia Viva como un lugar de trabajo real y que, en julio de 2024, la legisladora sí conversó -sobre el lío de platas enmarcado en el caso- con el jefe del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi, hecho que fue negado por ella en noviembre de 2023.

En conversación con La Tercera, Pérez explicó que "me gustaría dejar muy claro que ahí hay tres grandes momentos: Hay un primer momento, el año 2022, que es cuando se suscriben los convenios, que he dicho siempre que no tuve mayor conocimiento de lo que se estaba gestando ahí, más allá de que mi expareja sostenía reuniones, por ejemplo, con el seremi. Luego está enero, donde se me consulta respecto de los convenios. Yo consulto eso en mi casa, se me dice que todo está en regla, en orden, que mi pareja de ese entonces no estaba recibiendo absolutamente ningún monto por aquello y yo me quedo tranquila con eso".

"Y hay un tercer momento, muy posterior a la firma de los convenios, que tiene que ver con la crisis comunicacional. Con la información que se me fue entregando, fui tomando decisiones de manera muy imprudente, buscando proteger a mi expareja de una crisis comunicacional", dijo.

Al ser consultada por los chats que borró de su entonces pareja hasta que estalló la causa en junio de 2023, la parlamentaria afirmó que "todos esos mensajes, que me parece que son inapropiados, son muy posteriores a la firma de los convenios y no dicen relación con la investigación ni con los cargos por los cuales a mí se me está acusando. Aclarando aquello, me parecen mensajes inapropiados y que se tomaron decisiones inapropiadas, porque en ese momento no manejaba toda la información".

Agregó que "parte de esa imprudencia está asociada a proteger a quien era mi expareja (el fundador de Democracia Viva, Daniel Andrade), a quien yo amaba, y que estaba inmerso en lo que para mí era una crisis comunicacional. Jamás me representé que esto fuera a derivar en una investigación judicial o que hubiera algún hecho ilícito".

Respecto a si la diputada tenía manejos sobre los recursos con los que contaba Democracia Viva, Pérez señaló que "jamás he sido parte de la fundación, no he interferido de ninguna manera en la suscripción de los convenios, ni me he beneficiado de absolutamente ninguna manera de la adjudicación de los mismos, y eso lo he reiterado una y otra vez".

"La Fiscalía ha logrado mezclar un conflicto político con un conflicto judicial, ganar mediante la prensa lo que no tiene fundamento judicial. Aquí hay una investigación judicial en curso. A mí no se me acusa ni de cuánto sabía, cuándo supe, ni de cómo administré o no una crisis comunicacional", explicó la exRevolución Democrática (RD).

"He pagado duras consecuencias políticas"

Sobre su rol en el manejo de la crisis comunicacional tras destaparse el caso, Pérez aseguró que "vengo hace más de un año reconociendo errores políticos en el manejo y en mis propias reacciones del caso Convenios. Con esa misma claridad y transparencia, quiero dejar muy en claro que equivocarse políticamente no puede implicar una consecuencia penal, y eso es lo que busca hacer la Fiscalía".

"Ahora, en el marco de lo político, yo he pedido disculpas por los errores que he cometido y también he asumido grandes responsabilidades. Y he sido clara respecto de que no he cometido un delito, pero también a un año y medio puedo decir que he pagado duras consecuencias políticas por los errores que he cometido", aseguró.

En cuanto a una eventual comunicación de la diputada con algún personero de La Moneda sobre el lío de platas involucrado en el caso, Pérez aclaró que tomó "la decisión de comunicar al Gobierno mediante la subsecretaria de Vivienda (Tatiana Rojas). A ella fue a quien le informé apenas pensé que esto podía ser un problema. Esa fue la comunicación y el conducto oficial que yo decidí tener con el Gobierno para abordar este caso. Ningún otro".

"Toda la comunicación oficial que yo busqué tener con el Gobierno, a quien yo busqué informar respecto de la situación, fue a la exsubsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas. Si te refieres a un encuentro informal que tuve con el jefe del Segundo Piso, a propósito de otro tema, dentro del marco del oficialismo, eso ocurrió una vez que él ya conocía del caso y donde no hubo más intercambio que su opinión respecto de que este tema debía ser investigado a fondo", concluyó.