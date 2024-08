Cifuentes: Es impresentable que la defensa de Hermosilla diga que esto fue un error

La economista Cecilia Cifuentes criticó en El Primer Café las declaraciones del abogado defensor Luis Hermosilla, su hermano Juan Pablo, y catalogó como "impresentable" que señalara que el imputado cometió un error y no un delito.

Ayer, antes de ingresar a la audiencia de formalización, Juan Pablo Hermosilla fue consultado sobre si es un error más que un delito lo que cometió su hermano, y respondió que "aquí puede haber delitos y lo relevante es que se investigue y no haya impunidad", añadiendo que el imputado "está muy afectado, él cometió un error bien grave cuando ocurrió todo esto, él está consciente del error".

Cifuentes señaló que "es bien curiosa la defensa de Hermosilla, que dice esto 'no fue un delito, fue un error', a mí me parece casi impresentable que un abogado use ese argumento".

"Todos hemos quedado sorprendidos con la gravedad de los delitos que hay aquí involucrados", añadió, sin embargo, valoró que "la parte ejemplificadora de las sanciones, y a lo mejor en Chile en algunas materias existe una cierta sensación de impunidad, de que los delitos no van a ser detectados, no van a ser castigados, entonces cuando un delito de esta gravedad es castigado, yo creo que es algo positivo, que efectivamente avancemos a eso".

El también economista Guillermo Larraín también criticó la declaración de Juan Pablo Hermosilla, y puso el énfasis en que "él dijo 'espero que no haya impunidad', y evidentemente nadie quiere que haya impunidad, pero eso sonó a 'ojo, acá hay gente que también es poderosa y que está de alguna forma involucrada en esta cuestión por anga o por manga".

Asimismo, Larraín enfatizó que es "súper importante de que esto tiene que ser ejemplificador y que efectivamente no queden dudas respecto de que no se le salvó el cuello y la corbata, en este caso, a nadie aguas arriba en toda esta cuestión, y venga de donde venga, esté o no esté en el gobierno, haya estado en el gobierno. Me parece que es súper importante avanzar en eso".

Finalmente, Michèle Labbé, investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad San Sebastián, destacó que "la buena noticia es que en este país las colusiones, este tipo de arbitrariedades, se descubren y se investigan. Si nosotros viviéramos en un país como el que estamos ahora y no existiera ninguna irregularidad, yo pensaría que no es que se trate de que somos un país limpio, sino que simplemente no se investiga nada".

"Cuando se descubre una colusión, cuando se descubre un salto a la institucionalidad, todo tipo de delitos, es una buena noticia, porque los delitos existen, porque existen en la naturaleza humana, existe la tendencia a hacer estas cosas, pero es necesario detectarlos y dar una sanción ejemplificadora para que no existan los incentivos a volver a hacerlo", cerró.