Contraloría formuló cargos contra Jadue por faltas a la probidad en gestión de Farmacias Populares

La Contraloría General de la República (CGR) le notificó al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), la formulación de cargos en el marco del sumario abierto en noviembre del año pasado por presuntas faltas a la probidad en su gestión de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp).

"La Contraloría formuló cargos a 11 funcionarios por traspasos de dineros que se hicieron a la Asociación de Farmacias Populares. A partir de un informe de auditoría que también había hecho Contraloría, efectivamente hay irregularidades que son relevantes: falta de control, hay gastos que no fueron acreditados, hay convenios que faltan, hay falta de supervisión del punto de vista jerárquico", confirmó el contralor Jorge Bermúdez a la prensa en el Congreso.

"En este momento lo que se abre en un periodo de descargos por parte de los inculpados, uno de ellos el alcalde, y luego se tiene que proceder a determinar cuál es la responsabilidad", añadió el fiscalizador.

De acuerdo con La Tercera, un equipo del ente fiscalizador se constituyó el 6 de julio en la Municipalidad, para comunicarle personalmente al jefe comunal el levantamiento de tres reproches por la suscripción y aprobación de convenios irregulares que eluden la ley y falta de control.

Según el detalle del análisis de la investigación que realiza la Contraloría desde hace ocho meses, uno de los cargos dice relación con la firma de convenios ilegales entre los municipios de Recoleta y Paillaco, además del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), con Farmacias Populares; que involucran 613 millones de pesos de recursos fiscales y en que las autoridades eludieron la Ley N° 19.886 sobre bases de contratos administrativos del Estado.

También acusa nula existencia de rendiciones de cuentas de platas municipales traspasadas a Achifarp y desórdenes en la documentación que sustenta los supuestos gastos rendidos: en la auditoría, se advierte que no había respaldo financiero y que la Achifarp "no puso a disposición los antecedentes relativos a procedimientos establecidos para la adquisición de medicamentos, canalización y análisis de los requerimientos de las municipalidades asociadas".

Otro cargo contra Jadue y sus colaboradores es la ausencia de fiscalización de directores de control respecto al uso y destino de los recursos fiscales transferidos a la Achifarp: en noviembre el organismo fiscalizador envió los antecedentes al Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado.

En el expediente se sostenía que la Asociación tampoco entregó información de sus estatutos, de las actas de directorio, de las asambleas generales ni directrices formales que regulen los procesos de cuotas de incorporación y anuales que pagaban los municipios asociados, para la auditoría.

El informe de la Contraloría también detectó irregularidades en el contrato firmado por Achifarp con la Universidad de Concepción para la fabricación del polémico medicamento Interferón, que supuestamente servía para enfrentar la infección por Covid-19: la Asociación sólo transfirió 25 millones de los 245 millones de pesos comprometidos.

ARRIESGA EVENTUAL DESTITUCIÓN

El ente contralor igualmente notificó al círculo de hierro de Jadue: dos cargos por los mismos motivos a su administradora municipal, Gianinna Repetti Lara, quien obra a veces como alcaldesa subrogante; mientras que al director de control de Recoleta, Patricio González Orellana, se le imputó eludir la ley que regula los contratos con el Estado y la falta de fiscalización del uso y destino de los recursos traspasados a Achifarp.

Reprochó además a los alcaldes de Paillaco, el independiente Miguel Ángel Carrasco, y de Macul, Gonzalo Montoya (Comunes), a este último por el pago de una cuota extra a la Achifarp sin exigir rendición de cuentas de los recursos traspasados.

Una vez que cada notificado haya formulado sus descargos, la Contraloría podría proponer sanciones para los funcionarios de menor jerarquía.

En tanto, en el caso de Jadue, el destino de su gestión recaería en el Concejo Municipal: de acreditarse las infracciones a la probidad, los ediles podrán eventualmente elevar el caso al Tribunal Electoral Regional (TER) para solicitar su destitución.

"La Contraloría constata el hecho, determina que hay responsabilidades, pero el Concejo Municipal es el que tiene que ir ante el Tribunal Electoral Regional. Eso seguiría más adelante", explicó Bermúdez a la prensa.

Esta arista se suma a otra que enfrenta el alcalde, que es la inminente formalización que alista la Fiscalía Metropolitana Centro Norte por el delito de cohecho, por presuntamente haber solicitado coimas a la empresa Best Quality, proveedora de las Farmacias Populares: según la empresa, pidió una donación para el Partido Comunista de Recoleta.

ABOGADO DE JADUE DIJO QUE EVENTUAL FORMALIZACIÓN ES FALSA

Luego de la publicación del pasado domingo en La Tercera, donde supuestamente la persecutora de la Fiscalía Centro Norte, Giovanna Herrera, dispondría para la próxima semana la formalización de Jadue por el delito de cohecho, el abogado del alcalde, Ramón Sepúlveda, sostuvo hoy en CNN que la información que publicó ese medio "no es real".

"Esta causa lleva más de dos años de investigación, tiene diversas diligencias y la Fiscalía está investigando de manera muy objetiva y responsable. La información que entregó La Tercera y que replicaron otros medios en base a lo que se publicó, no es real", afirmó Sepúlveda.

"Acá no va a haber una formalización. No hay una solicitud de formalización ingresada, ni ninguna petición en ese sentido. Eso, sin perjuicio de que cualquier persona que tenga una denuncia, y que sea imputada en una causa, puede eventualmente ser formalizada", agregó el letrado.

Según el abogado del alcalde Jadue, las fechas que señaló La Tercera en su publicación tampoco son reales, ya que afirmó -al conocer la causa- que el supuesto plazo fatal del 27 de julio no es verídico.

"La información que entregó La Tercera, donde señala que el alcalde Jadue sería formalizado esta semana y que habría un plazo fatal hasta el día 27 de julio para ingresar a esa formalización y que la Fiscalía la estaría preparando, no es real", sostuvo el abogado defensor.

"Conozco la causa, la diligencia de la investigación y he tenido reuniones, que como defensa la ley me entrega, para defender los derechos de mi cliente. La información que entregó La Tercera no es real. El alcalde no va a ser formalizado ahora, ni va a ser formalizado en agosto, ni la Fiscalía está preparando la formalización. Esa es una información, probablemente algún dato que tuvo ese medio que no es real", cerró.

"VA A SALIR LIBRE DE POLVO Y PAJA", AFIRMÓ SENADOR NÚÑEZ

Desde el PC, el senador Daniel Núñez dijo a Cooperativa que "es un primer levantamiento que hace la Contraloría. Falta que la Municipalidad de Recoleta haga sus descargos, por lo tanto, hay un proceso que está en desarrollo, en diversos ámbitos".

"Me quedo con las palabras del alcalde, Daniel Jadue, quien dijo que él confía en la justicia, que va a entregar todos los antecedentes que le soliciten y que está seguro, como ha ocurrido en otras causas judiciales, que va a salir libre de polvo y paja", manifestó el parlamentario.