Diego Ancalao e investigación a Corporación Kimün: "Nunca he recibido un solo peso"

Diego Ancalao, el fallido candidato presidencial de La Lista del Pueblo, negó que forme parte de la Corporación Kiñe Fuxa Ruka Kimün, cuestionada por un convenio con el Gobierno Regional de Los Lagos (GORE), pero admitió que "prestó servicios" y decidió alejarse cuando empezó a ser vinculado "comunicacionalmente" con ésta.

El GORE, liderado por Patricio Vallespín, querelló por defraudación y apropiación indebida a los representantes legales de Kimün tras una negativa evaluación a la ejecución de un programa de regularización de terrenos para pequeños y medianos agricultores de la zona: la organización, a través de su vicepresidente, Arnoldo Ñanculef, afirmó que no tienen "ninguna posibilidad de devolver los dineros".

Los recursos involucrados alcanzan los 1.200 millones de pesos. Ñanculef acusó que el presidente de Kimün, Jaime Huincahue, traspasó 900 millones al IP y CFT Los Lagos, de propiedad de la señalada, para sanear deudas. Y que luego, "en forma arbitraria y clandestina", vendió el plantel a la Fundación Instituto de Liderazgo y Desarrollo Indígena, de la que Ancalao es dueño.

El dirigente también había sido ligado a Kimün.

"Como lo he dicho varias veces, yo no pertenezco a Kimün y nunca he recibido un solo peso", negó en declaraciones que recoge La Tercera.

"Algunos políticos -acusó- han utilizado eso como una campaña de persecución, solo basado en mentiras. ¿Por qué hacen eso? Porque se aprovechan que un tiempo atrás, cuando intenté ser Presidente de la República, fui públicamente vapuleado y acusado de una sumatoria de mentiras, cosas que yo no he hecho. Hoy me utilizan como chivo expiatorio, pero quiero desmentir tajantemente que yo pertenezca a esa corporación investigada".

El también profesor aclaró que, debido a sus estudios, ha trabajado como consultor. "Desde enero a junio de 2023 presté asesorías profesionales en un programa del cual yo tenía experiencia, porque en el Ministerio de Bienes Nacionales fui funcionario del área de regularización", apuntó, y admitió: "Sí, presté servicios a Kimün".

Pero cuando "comencé a notar que comunicacionalmente se me estaba vinculando con ella, incluso algunos decían que yo era dueño, decidí alejarme, porque yo sólo era un prestador de servicios al mismo nivel que cualquier otro profesional", puntualizó.

Asimismo, explicó que la fundación que dirige "tiene como objetivo aportar al desarrollo educacional, eso está en nuestra misión", y fue dentro de ese contexto que "el directorio decidió adquirir derechos y bienes (del IP y CFT Los Lagos) porque encontramos que tenemos la capacidad de sacar adelante a esta institución".

Sobre el destino de las platas que Kimün recibió del GORE, Ancalao se limitó a considerar que "es una pregunta que debe responder (la corporación) y entiendo que Fiscalía está solicitando los antecedentes".

"No me puedo referir a eso, porque la fundación que yo presido jamás ha postulado a un fondo público en ninguna región", subrayó.