Diputada Pérez evalúa acciones legales contra el gobernador de Antofagasta

La diputada Catalina Pérez, cuya militancia en Revolución Democrática está suspendida, volvió a desacreditar la acusación realizada en Cooperativa por el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, quien afirmó que el círculo cercano de la parlamentaria intentó juntar fondos para futuras elecciones.

En la última jornada, la autoridad regional sostuvo que la trama de los convenios en esa zona fue protagonizada por el "equipo de mayor confianza" de Pérez con fines electorales, y que el objetivo era "ir juntando recursos para futuras elecciones" pues, según se rumoreaba en la zona, la legisladora quería postularse a senadora y Daniel Andrade, su expareja, a diputado.

"Lamento profundamente las acusaciones infundadas e irresponsables del gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, en relación a supuestas operaciones de mi parte para obtener dineros públicos de manera irregular con fines electorales", planteó la diputada en un comunicado publicado este martes.

Pérez insistió en que "se trata de acusaciones graves que se presentan sin pruebas, con el simple objetivo de denostarme a mí y a otras representantes electas de la región".

"He dicho en reiteradas oportunidades que no tengo nada que ocultar, que jamás he recibido un peso de ninguna fundación y que nunca intercedí por la firma de ningún convenio, ni me he involucrado en forma alguna en actos contrarios a la probidad", remarcó la diputada.

Al cierre, adelantó que "estoy estudiando la presentación de acciones legales por las desafortunadas afirmaciones del gobernador".