Diputado evangélico ejercitó la misericordia con Matus: "Todos mentimos"

La comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus, originada en una de las esquirlas de la "caja de Pandora" del caso audio-Hermosilla, recomendó este lunes rechazar la admisibilidad del libelo, que pasará mañana martes a la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.

El texto, impulsado por la Democracia Cristiana junto al oficialismo, invoca la causal de notable abandono de deberes y consta de tres capítulos.

Estos son: "faltar a la verdad, mintiendo a la opinión pública", referido a que Matus negó varias veces que tuviera vínculos personales o profesionales con Hermosilla, pese a que luego se reveló que sí existían; no haber incluido al abogado -hoy imputado- ni a Andrés Chadwick en su listado de inhabilidades legales; y por transgredir el principio de imparcialidad al formular la expresión "ni perdón ni olvido" en un chat con el mismo jurista, sobre la "pelea feroz" que tuvo que dar para ser ratificado en el máximo tribunal.

La comisión ad hoc deliberó su informe esta tarde y, por tres votos a dos, resolvió recomendar el rechazo de la acusación.

A favor del libelo se manifestaron los diputados Roberto Arroyo (Partido Social Cristiano) y Félix Bugueño (Frente Amplio); mientras que por el rechazo se pronunciaron Cristhian Moreira (UDI), Leonidas Romero (independiente-RN) y Miguel Ángel Calisto (independiente-Demócratas).

En su argumentación, Romero planteó que la "mentira" que se le achaca a Matus no constituiría una causa suficiente para removerlo del Poder Judicial, e interpeló a sus colegas parlamentarios.

"Yo quiero saber, de los que estamos acá, ¿quién no ha mentido alguna vez? Yo creo que eso es malo, entregar una información para sacar otra. Pero si hoy día el mentir es un delito, aquí en el Poder Legislativo no quedaríamos ninguno; todos mentimos. Entonces, querer sancionar a un magistrado porque mintió, porque ese es el principal argumento, la verdad es que yo no lo comparto", sostuvo Romero, integrante de la denominada "bancada evangélica".

El informe de la comisión no es vinculante para la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, que votará la admisibilidad de la acusación este martes en una sesión convocada a partir de las 10:00 horas.

El libelo está fundado, exponen los acusadores en el texto, "en hechos graves que demuestran un incumplimiento significativo y reiterado de los deberes y obligaciones propias de un ministro de la Corte Suprema".

"Esto implica actos u omisiones que demuestren una intención torcida, descuido inexplicable, ineptitud sorprendente, omisiones no aceptables en el cumplimiento de los deberes inherentes a la función pública general, más aun, en un juez de la Corte Suprema de Justicia, que hace imposible su continuidad como ministro y además, queda en evidencia que su permanencia haría impracticable su trabajo y relación con sus pares dado la no observancia del principio de veracidad, independencia, confianza y probidad pública", explican.

Si la admisibilidad llegase a ser visada, Matus quedará suspendido de sus funciones hasta que la Cámara Alta, como jurado, resuelva su futuro.

SENADO JUZGA DESDE ESTE MARTES AC CONTRA MUÑOZ-VIVANCO

Al mismo tiempo, la Sala del Senado comenzará debatir este martes, también desde las 10:00 horas, la doble acusación promovida por la derecha contra el ministro Sergio Muñoz y la recientemente removida Ángela Vivanco.

Por acuerdo de los comités, los senadores escucharán a los diputados acusadores y a los abogados defensores en la sesión de mañana, pero la votación se realizará el miércoles.

Tanto Matus como Muñoz arriesgan ser removidos de la Suprema e inhabilitados durante cinco años para ejercer cargos públicos, mientras que para Vivanco, que ya fue destituida por el máximo tribunal, se aplicaría la segunda sanción.

En paralelo, en la Cámara Baja avanzó hoy una segunda acusación contra Vivanco, que es promovida por el oficialismo.