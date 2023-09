Diputados republicanos criticaron decisión de la Fiscalía en causa contra Democracia Viva

Los diputados del Partido Republicano y querellantes en la causa contra la Fundación Democracia Viva, Juan Irarrázaval y Cristian Araya, criticaron la decisión del fiscal Cristian Aguilar de decretar secreto de sumario.

Para el diputado Juan Irarrázaval, es "una muy mala señal que la Fiscalía y el tribunal hayan cerrado a secreto la causa de Democracia Viva en plena crisis institucional, más aún cuando la gente espera ver avances concretos en la lucha contra la corrupción".

"A nosotros como querellantes en particular nos perjudica porque nos deja a ciegas y con ello la causa pierde impulso, además de sembrar un manto de duda sobre su tramitación y eso no puede ser cuando estamos probablemente frente al caso de corrupción más grande de Chile", sostuvo.

Irarrázaval agregó que "ha habido situaciones en la historia reciente de Chile en que algunos partidos se han coludido para dar salidas políticas a casos sistemáticos de corrupción y quiero decir que nosotros no estamos para eso, nosotros queremos llegar hasta las últimas consecuencias, no queremos chivos expiatorios ni hilos delgados para cortar, y esta determinación no ayuda a que se haga justicia".

El diputado Cristián Araya indicó que "en un caso donde están comprometidos la fe pública y recursos públicos, lo que la ciudadanía demanda es transparencia absoluta, y eso pasa por poder informarse de cómo se está llevando adelante la causa y los avances del proceso".

El legislador indicó que la medida "es un contrasentido de lo que está ocurriendo en el país frente a un caso gravísimo de posibles actos de corrupción que deben ser indagados a fondo sin que haya manto de sospechas de que se quiere tapar el caso o encubrir a personas, y la Fiscalía adopta esta determinación, que lo que hace es precisamente profundizar esas dudas".

Hoy se conoció que en su declaración ante el Ministerio Público, el secretario ejecutivo de RD, Edson Dettoni, aseguró que la diputada Catalina Pérez, expareja del representante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade, estaba al tanto de los convenios entre esa fundación y la Seremi de Vivienda de Antofagasta desde que fueron suscritos.