Farmacias Populares: Fiscalía prepara formalización por cohecho contra Daniel Jadue, según La Tercera

La fiscal Giovanna Herrera, de la Fiscalía Centro-Norte, se encuentra alistando para la próxima semana el ingreso de una solicitud de formalización en contra del alcalde de Recoleta y exprecandidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue, por el delito de cohecho.

Según información publicada por La Tercera, se le atribuirá la autoría en la presunta solicitud de coimas a la empresa Best Quality, que durante la pandemia proveyó de insumos médicos a la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), encabezada por la autoridad comunal.

Según se precisó, Jadue habría pedido un bono adicional de insumos que tuvo como destino el propio edil del Partido Comunista.

En entrevista con Chilevisión, la vocera de Gobierno y militante comunista, Camila Vallejo, afirmó que, "independientemente si el alcalde es militante de un partido de ministros o no, se tiene que investigar y la justicia tiene que funcionar. Ahí están todos los procesos que nosotros conocemos".

"Las formalizaciones implican un paso adicional en los procesos investigativos y para los imputados está la defensa", añadió la exdiputada.

Desde la oposición, el diputado de Renovación Nacional Jorge Durán comentó que "estos antecedentes son de una máxima gravedad y se debe investigar caiga quien caiga".

"En esta nueva arista penal de las Farmacias Populares señalan que eran comunes estas bonificaciones que hacían los proveedores, o la supuesta donación que llegó al Partido Comunista. Este fue uno de los actos de aprovechamiento y engaños del que fueron objetos distintos proveedores. Jadue utilizó su cargo para tales fines", indicó el parlamentario.

Best Quality terminó querellándose contra la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares por no cumplir con los compromisos de pago.

"CONFÍO MUCHO EN LA JUSTICIA Y EN MI ABSOLUTA INOCENCIA"

En medio de una actividad en el barrio Yungay, Jadue habló esta tarde frente a los medios para dar sus descargos sobre esta información que presentó La Tercera y la eventual formalización por parte de la Fiscalía, que calificó como solo "un trascendido".

"Nos llama mucho la atención que nos enteremos por un medio que acostumbra a hacer esto sobre una investigación que está caratulada como secreto de sumario. No entendemos como algunos medios se enteran de cosas que nadie sabe. Nosotros no hemos recibido ninguna información al respecto", afirmó el alcalde de Recoleta.

Jadue también detalló que "la comunidad tiene que saber que nunca me han llamado si quiera para declarar en esta causa y, por lo tanto, no me voy a hacer cargo de ningún trascendido que no tenga un fundamento real".

"Lo que si hacer un llamado al periodismo en general a actuar con un poco más de ética: esta no es la primera vez que hay transcendidos que después terminan en nada y yo voy a esperar a que la investigación avance. Confío mucho en la justicia y confío mucho, además, en que la investigación va a llegar a establecer mi absoluta inocencia", añadió.

"Aquí hay una denuncia en el marco de la quiebra de la liquidación forzosa deAchifarp, por aquellos que ya nos quisieron estafar, que son estafadores consumados, que son estafadores que, además, están condenados por estafa y que cuando no les pudimos pagar iniciaron esta denuncia absolutamente fuera de foco. Estamos muy tranquilos", aseveró.