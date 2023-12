Fiscalía busca determinar cuándo se enteraron Boric y Montes del caso Convenios

Fiscalía pidió a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI determinar la fecha en que el ministro de Vivienda, Carlos Montes, y el Presidente Gabriel Boric se enteraron de los convenios firmados con Democracia Viva, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en esta materia.

Según publicó La Tercera, el persecutor Cristián Aguilar también indaga un delito de omisión de denuncia, luego de detectar que en el Ministerio de Vivienda se manejaba información sobre los convenios antes de que el caso se hiciera público.

El 1 de octubre pasado, Aguilar pidió que "se realicen las actuaciones conducentes para determinar -en base a las declaraciones prestadas en los medios de comunicación social- la fecha en la que se enteraron de los hechos investigados en la arista Democracia Viva. SE. el Presidente de la República, Sr. Gabriel Boric Font; el ministro de Vivienda y Urbanismo, Sr. Carlos Montes Cisternas, y la exsubsecretaria de Vivienda y Urbanismo Sra. Tatiana Rojas".

El exjefe de Asentamientos Precarios, Ricardo Trincado, fue consultado sobre este tema el 25 de octubre, oportunidad en la que respondió que "no recibí consultas de otras autoridades diferentes del ministerio respecto de los hechos expuestos en la presente".

Quien pidió reagendar su declaración en esta arista fue la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, ya que su defensa espera tener acceso a la carpeta investigativa luego que se cambiara su calidad de testigo a imputada.

WHATSAPP COMPROMETEDOR

Un elemento clave en la investigación es una pesquisa realizada por la PDI al celular de Edson Dettoni, exsecretario general de Revolución Democrática, quien mantuvo una conversación por WhatsApp con Rojas.

El 7 de junio, nueve días antes de que se conociera el caso, Dettoni escribió: "Subsecretaria, buenas tardes, ¿tendrás un minuto para hablar sobre el seremi de Antofagasta? Ayer tuvimos una reunión con él. Y quería confirmar contigo algunas cosas".

Ese mismo día, Rojas respondió a través de un audio en el que dijo: "Hola, Edson, dame un tiempo porque estoy también en una situación de aclarar el tema y no quiero contaminar las cosas, entonces déjame ver, yo no he podido hablar con el ministro todavía, entonces lo voy a ordenar en la interna y después los contacto a ustedes, estoy en permanente comunicación con el seremi sí".

Tras una serie de consultas sobre el caso, la entonces subsecretaria le respondió que "la amistad manifiesta es difícil de probar", refiriéndose a Daniel Andrade y Carlos Contreras.