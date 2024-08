Fiscalía dará copia de chats a defensa de Hermosilla, que prometió liberarlos

El Ministerio Público confirmó este viernes por la tarde que entregará a la defensa del abogado Luis Hermosilla la totalidad de las más de 700.000 páginas que contiene el informe en que se transcribieron sus chats de WhatsApp.

Juan Pablo Hermosilla, representante y hermano del imputado, materializó la solicitud ayer, luego de advertir que hará pública la información contenida en el móvil con miras a develar quiénes le pedían favores y terminar con las filtraciones "a goteo".

"Quiero hacer un breve discurso contra la hipocresía: si vamos a abrir el teléfono de Luis Hermosilla, ábranlo entero y veamos qué fiscales le pedían favores a Luis Hermosilla, qué ministros le pedían favores, y no vayan escogiendo, haciendo cherry picking con las cosas que a él lo disminuyen", sostuvo el defensor el miércoles por la mañana a Radio Infinita.

"Hemos presenciado una situación rara: en vez de conocerse todas las cosas relevantes al mismo tiempo, se ha ido conociendo de a poco. Ayer (martes) le pedimos al Ministerio Público que nos entregaran copias del teléfono. (...) Abramos todos los llamados telefónicos y los mensajes que recibió Luis de jueces, ministros, fiscales y miembros del Poder Judicial... Estoy pidiendo copia de los antecedentes para hacerlos públicos", dijo ese mismo día, por la tarde, en un extenso y polémico punto de prensa.

Luis Hermosilla se encuentra desde el martes en prisión preventiva, imputado por lavado de activos, delito tributario y soborno en el marco del llamado "caso audios", una trama de supuestos pagos irregulares a funcionarios de varias instituciones para obtener información privilegiada.

El Cuarto Juzgado de Garantía estableció 180 días de plazo para la investigación de este caso, donde también ordenó la prisión preventiva de la abogada María Leonarda Villalobos y su esposo, Luis Angulo.

ARISTA MANUEL GUERRA

En paralelo, hoy llegó a las dependencias de la Fiscalía Metropolitana Oriente el persecutor Mario Carrera, jefe regional de Arica, para asumir la indagatoria por los chats de Hermosilla con el exfiscal Manuel Guerra, en los que abordaban el caso Penta cuando el último estaba a cargo de esa causa.

A la salida del edificio, el investigador señaló que todavía hay diligencias pendientes para acceder a todos los antecedentes del caso.

"La Fiscalía Metropolitana Oriente ha hecho un trabajo muy acucioso y muy receloso en cuanto a la información que custodia. Yo no tengo antecedentes respecto de la causa del caso audios y la Fiscalía Regional tampoco me puede entregar nada respecto a aquello, porque ellos lo recibieron conforme a una autorización judicial. Lo que corresponde, entonces, es que un juez me autorice a tener acceso a la información que maneja la Fiscalía Metropolitana Oriente. Eso es lo que vamos a hacer en los próximos días", comentó Carrera.

El fiscal de Arica confirmó que va a permanecer en la ciudad de Santiago toda la próxima semana para llevar a cabo las diligencias, dentro de las cuales se prevé citar a declarar a Guerra.