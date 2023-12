Fiscalía investiga millonarios traspasos entre Catalina Pérez, Daniel Andrade y otros militantes RD

Tras analizar los flujos financieros correspondientes a casi un año después de que la Seremi de Vivienda de Antofagasta adjudicara tres convenios a Democracia Viva, la Unidad de Lavado de Activos (UAF) detectó millonarios traspasos en la cuenta de la diputada Catalina Pérez, desde y hacia otros militantes de Revolución Democrática, así como con su expareja, Daniel Andrade.

El Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) remitido a la Fiscalía, que contempla movimientos bancarios entre agosto y septiembre del 2023, arrojó que "la mayor parte de los abonos a la cuenta proviene de la Cámara de Diputados, donde $167.240.123 corresponden a los pagos de su sueldo mensual, mientras que otros $40.168.393 corresponderían a otras asignaciones de la misma Cámara", publicó La Tercera.

En concreto, la UAF obtuvo una muestra equivalente a 98.329.732 millones de pesos de los ítems transferencias recibidas, depósito con documentos depósitos en efectivo, y la totalidad de la información referida a las transferencias enviadas, cheques girados y vales vista tomados, identificándose más de 160 vinculados transaccionales.

LAS OPERACIONES

Una de las personas que figuran en el listado por abonar a la cuenta de la diputada es el seremi de Medioambiente de Antofagasta, Gustavo Riveros, quien le depositó poco más de 15 millones, y además registra un "cargo" a la misma cuenta por 68.793.665 millones.

La parlamentaria también tiene un cargo a favor de RD -partido que suspendió su militancia por su eventual participación en el caso- por más de 14 millones, mientras que se evidenciaron transacciones mutuas de entre 5 y 7 millones con el representante de Democracia Viva.

También se reportó un abono de 10.701.141 millones a la cuenta de la diputada por parte de la jefa de gabinete de la Municipalidad de Ñuñoa, Valeska Ramírez, y el director regional de Sercotec de Antofagasta, Kevyn Galleguillos, le depositó algo más de 9 millones.

Por otro lado, el informe establece que tras la adjudicación de los cuestionados convenios, Pérez depositó un vale vista por 15.206.733 millones en esa misma cuenta, y Andrade realizó nueve transferencias por un total de 3,6 millones.

"En cuanto al origen de fondos, se advierte que ellos provienen principalmente de miembros del partido político de la reportada, y en cuanto a su uso, por las características de los pagos, corresponderían a eventuales pagos de arriendos y asesorías, como también, según los propios comentarios adjuntos en las transferencias, a aportes de campaña", precisa el oficio de la UAF.

ANDRADE PRE-ESCÁNDALO: "NO LE TOMAMOS EL PESO CON LA CATA"

En las últimas horas, Ex-Ante además dio cuenta de un informe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos que contiene conversaciones por mensajería tanto de imputados como de testigos del caso, entre ellas, los diálogos mantenidos por Andrade y el exsecretario ejecutivo de RD, Edson Dettoni, previo a que estallara el escándalo.

Según ese intercambio, Andrade tenía sólo una explicación "de oídas" de por qué su fundación obtuvo dineros para realizar proyectos en campamentos de Antofagasta, sin mediar una licitación, y habló con la diputada Pérez respecto a cómo enfrentar la eventual crisis antes de que se conociera lo ocurrido.

Nueve días antes de que Timeline Antofagasta publicara el caso, Andrade admitió a Dettoni que "ha sido un calvario la wea (...) Yo lo he pasado súper mal pensando en este flanco. Me he sentido súper ingenuo y estúpido a la vez".

"Bueno, está de más decir que tiene que haber silencio total, no vaya a ser que la wea se filtre por nuestro lado. Y si quieres hablar o dar consejo de esta wea estaría súuuper agradecido", agregó el imputado, quien fuera detenido por el caso en la víspera.

Dettoni le asegura que "por nuestro lado no se va a filtrar nada, pero de que va a salir, va a salir. Y hay 4 aspectos que tenemos que trabajar en explicación". Uno de ellos, el tercero, es "¿Por qué no se han efectuado denuncias si ya se estaba en conocimiento? Sumarios administrativos, denuncias al TS (Tribunal Supremo). ¿Y qué se responderá ante una eventual querella por cohecho o tráfico de influencias? ¿Estarán respaldadas todas las comunicaciones en correos y celulares que puedan ser incautados?".

Tras responder en qué circunstancias -según sus antecedentes- se adjudicaron los recursos y a qué proyectos correspondían, Andrade admitió que "en el punto 3 no le tomamos (el) peso con la Cata. En algún momento lo conversamos en la cama antes de dormir, por decirlo así. Ese fue nuestro graaan error. Me siento fatal por la wea".