Fiscalía pidió levantar el secreto bancario de 10 militantes de Comunes por campaña de Karina Oliva

La Fiscalía Metropolitana Sur solicitó el alzamiento del secreto bancario de 10 integrantes de Comunes, tras identificar "montos cobrados ostensiblemente mayores" respecto de otros profesionales que prestaron servicios para la campaña a gobernadora metropolitana de Karina Oliva, investigada por un eventual delito de fraude.

Según consignó El Mercurio, la presentación ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago advierte que "llama también la atención que, en general, es el mismo monto o montos muy similares" dentro de ese grupo, pues en la mayoría de los casos emitieron boletas por 10 o 15 millones de pesos.

Además, el Ministerio Público sostiene que junto con emitir abultadas boletas de honorarios, varios de ellos recibían un sueldo del partido.

La Fiscalía busca realizar un "cotejo de los pagos y destino final de los montos aprobados y pagados por el Servicio Electoral", por lo que debe establecer "si los dineros fueron pagados a quienes emitieron las boletas de honorarios y si esos destinatarios fueron los finales, o si, por el contrario, sus cuentas fueron utilizadas como puente para otros fines".

Entre los militantes individualizados en la solicitud está Jorge Ramírez, expresidente de Comunes y expareja de Oliva, quien emitió boletas por 16 millones 200 mil pesos, por "relaciones y gestión política", y Camila Ríos, exsecretaria ejecutiva del partido, quien lo hizo por cerca de 25 millones por el "diseño y planificación de despliegue territorial" de la campaña en uno de sus distritos y "análisis de Data Analitycs-interpretación de datos".

También está el exmiembro del equipo electoral del partido Jean Flores, quien registra una boleta por 15 millones por el despliegue territorial en otro distrito, y el entonces coordinador de comunicaciones de la tienda José Robredo, quien emitió documentos por casi 21 millones por el diseño y planificación de gestión de prensa de ese periodo.

TESTIGOS NO ACREDITAN FUNCIONES DE LOS INVESTIGADOS

Si bien estos documentos tributarios fueron incorporados en la rendición de Oliva al Servel -por la cual obtuvo una devolución de fondos-, la Fiscalía indicó que los profesionales que han declarado como testigos cuestionan las funciones que estas personas habrían realizado en campaña.

Por ejemplo, Francisca Keller, encargada de comunicaciones en ese contexto, negó que Camila Ríos haya participado, apuntando que "el data analytics se ve todos los días y el informe final lo hace la Fábrica Imaginaria a través de Criteria".

A la vez, dijo no haberse reunido con José Robredo, y que en la planificación de gestión de prensa "no hizo nada", con lo cual coincidió Felipe Cárcamo, quien estuvo a cargo de las redes sociales, acotando que "tuve conversaciones por WhatsApp una o dos veces con él".

De acuerdo a un testigo reservado, "no sé cuáles eran sus funciones, porque nunca hizo muchas cosas, pues quienes coordinábamos todo éramos Francisca Keller y yo (...) Toda la pega que rindió (Jorge) Ramírez y José Robredo en parte la hice yo".

La exsecretaria general de Comunes Carolina García dijo que en presencia de Jorge Ramírez, Camila Ríos "me solicita hacer la boleta por un monto un poco mayor que el que se me había pagado", a lo que no accedió.

Por otro lado, la extimonel Ka Quiroz dijo haber visto sólo tres veces a Jean Flores durante la campaña, mientras que Andrés Hidalgo, de la primera directiva del partido, dijo haberlo contactado "para que fuera a la Fiscalía a autodenunciarse, porque a él lo presionaron a hacer una boleta falsa".