Hermosilla acusa una "maniobra siniestra" y desmiente pago de sobornos

Tras la filtración de un audio en el que reconoce el pago de sobornos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el abogado Luis Hermosilla salió a desmentir los hechos y a cuestionar la grabación de una reunión privada.

A través de un comunicado, el jurista dijo que se referirá a los hechos "por única vez", planteando que "he sido objeto de una maniobra siniestra cuyos alcances habrá que develar en transcurso del tiempo".

"Además de los aspectos obvios y evidentes, están en juego el estado de derecho y el rol de los abogados, desde que, por medio de la comisión de un delito de grabación y difusión de conversaciones privadas amparadas en el secreto profesional, se accede a ellas", añadió.

Hermosilla plantea que "debo afirmar categóricamente que no he pagado ni ofrecido beneficio a funcionario público alguno. El contexto y contenido de mi asesoría profesional no puede ser revelado y mi deber es protegerlo".

"Aunque es obvio, hay que señalar que nuestro sistema legal niega validez a las pruebas obtenidas en forma ilícita", manifestó.

El texto sigue precisando que "habrá que investigar a fondo, sin duda, estos hechos y aquellos que le dan origen, pero parece claro desde ya, que hay en marcha una operación obscura, manejada en los subterráneos del poder, con alcances políticas y comunicacionales insospechados, estratagema propia de países en los que no funciona el estado de derecho".

"Colaboraré con las investigaciones que se realicen dentro del marco de mis obligaciones éticas y limitaciones legales que me impone mi profesión", puntualizó.

Finalmente, Hermosilla recuerda que "no es primera vez que enfrento ataques a mi persona por mi trabajo como abogado, pero reconozco que pensé que este tipo de operaciones eran propias del pasado".