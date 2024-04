Jackson ante la Fiscalía: "Yo no conocía la existencia de la Fundación Democracia Viva"

El exministro Giorgio Jackson; el jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, todos militantes de Revolución Democrática (RD), declararon ante la Fiscalía por el caso Democracia Viva en febrero pasado, y sus respuestas al interrogatorio acaban de conocerse.

La Fiscalía investiga millonarios traspasos de parte del exseremi de Vivienda y Urbaniso de Antofagasta Carlos Contreras a la fundación Democracia Viva, que era liderada por Daniel Andrade. Tanto Jackson, como Crispi y Martínez, declararon ante el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, y personal de la Policía de Investigaciones (PDI), según publicó La Tercera.

El primero en hacerlo fue Jackson, quien indicó que "durante el desempeño de mis funciones como ministro nunca recibí información respecto de la existencia de transferencias de fondos fiscales del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en favor de fundaciones", y declaró que solo se enteró de las presuntas irregularidades ocurridas con la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva cuando el medio Timeline publicó la noticia.

"(Ahí) me enteré de las transferencias de fondos realizadas a la Fundación Democracia Viva", indicó. Aunque sí admitió que días antes de la publicación en una reunión con su equipo asesor se habló que había un rumor sobre unos problemas con transferencias y que "involucraba a integrantes de mi partido, pero sin ningún detalle".

De hecho, Jackson aseguró a la Fiscalía que "yo no conocía la existencia de la Fundación Democracia Viva hasta esos días del mes de junio, ni menos que Daniel Andrade formaba parte de ella. Eso lo conocí desde el 16 de junio".

El exdiputado también dijo que conoció a Andrade como dirigente estudiantil en 2017, y luego cuando ingresó a Revolución Democrática como militante, mientras que a Contreras "sabía que era parte del partido y que trabajaba con la diputada Catalina Pérez".

CRISPI: LE INFORMÉ AL PRESIDENTE EL 16 DE JUNIO

Luego fue el turno de Miguel Crispi, quien fue consultado si dio alguna instrucción por el tema de las transferencias a fundaciones, y respondió que "desconozco, en el ejercicio de los cargos que he ejercido, si ha existido alguna instrucción, memo u oficio desde la Subdere o desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia sobre la omisión de información de transferencia de fondos a fundaciones sin fines de lucro por parte de las instituciones del Estado".

Respecto a cuándo se enteró de lo que estaba sucediendo en el norte, detalló que "sobre Democracia Viva, el día 7 de junio tuve una conversación telefónica con la exsubsecretaria Tatiana Rojas; le consulto si tiene alguna información en relación al vínculo que tendría una fundación dirigida por Daniel Andrade con la Seremi de Vivienda de la Región de Antofagasta, cuyo seremi en ese momento era Carlos Contreras, a lo que me contesta que sí ha tenido información al respecto, que se están levantando antecedentes".

"No tomé conocimiento de los roles específicos que cumplían los miembros de esta fundación, del detalle de transferencias, del nivel de ejecución o no de determinados servicios u otros aspectos particulares de esta situación. En resumen, nunca tuve a la vista algún tipo de antecedente que me llevara a formarme la convicción de estar frente a algún tipo de delito", complementó.

Asimismo, reveló que uno de sus colaboradores le advirtió de esta situación, por lo que llamó a la exsubsecretaria Rojas, y reveló que "sobre este tema le informé al Presidente Boric de manera personal el día 16 de junio. Lo informado corresponde a lo que yo sabía respecto a este asunto".

Además, Crispi dijo desconocer hasta ese día el rol que tenía su tía Verónica Serrano en el Minvu, quien fue jefa de Asentamientos Precarios durante el 2022. Y, por otro lado, afirmó que "no soy amigo de Daniel Andrade, ni de Carlos Contreras, solo los conozco dada la militancia".

Finalmente, fue el turno de Javiera Martínez, quien remarcó no tener relación desde "hace más de tres años con Daniel Andrade, previamente fue mi pareja un tiempo, entre el 2019 al 2020. Desde ahí en adelante no he mantenido ningún tipo de contacto".

En tanto, sobre las transferencias en favor de Democracia Viva, sostuvo : "Me enteré con posterioridad a la publicación de la noticia en el mes de junio de 2023, cuando era un hecho público en los medios de comunicación, antes no supe sobre esto".