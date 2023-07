Jadue anuncia acciones legales por filtración de sumario de Contraloría: "Es improcedente e insólito"

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), anunció acciones legales luego de que se revelara, primero en la prensa, que la Contraloría General de la República formuló cargos en su contra por presuntas faltas a la probidad en su gestión al mando de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp), en el marco del sumario en curso que fue abierto en noviembre del año pasado.

Posterior a una publicación periodística, el mismo contralor Jorge Bermúdez confirmó ante los medios de comunicación el levantamiento de cargos contra 11 funcionarios -entre ellos Jadue- por traspasos de dineros a la Achifarp, dado que "efectivamente hay irregularidades que son relevantes".

"Esta semana me han acusado y sentenciado a través de los medios", reprochó Jadue, aludiendo también a la inminente formalización que supuestamente alista la Fiscalía Metropolitana Centro Norte en una causa penal por cohecho, también vinculada a las Farmacias Populares.

Pero "ahora, y lo que resulta improcedente e insólito, es que el contralor general de la República comenta con publicidad una investigación donde estoy ejerciendo mi derecho a defensa", acusó.

Mediante una declaración de cuatro puntos, el alcalde aseguró que "en Recoleta siempre enfrentamos los requerimientos de la Contraloría, pues son procesos normales que consideramos positivos, pero siempre en el marco del debido proceso".

En ese marco, "llama la atención que el propio contralor comente un sumario administrativo antes de su finalización, pues vulnera el principio de inocencia", cuestionó.

Jadue fue más allá, pues fustigó que le parece "impresentable que el propio contralor prejuzgue y sentencia públicamente un sumario no terminado y, al contrario, no ordene una investigación interna por filtración de un sumario, donde aún no hay culpables".

"Ante esto, nos vemos obligados a ejercer las acciones judiciales necesarios, por los graves hechos que hemos visto a través de diversos medios de comunicación", advirtió.

