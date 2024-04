Jadue dice que caso en su contra fue orquestado por "sectores supuestamente aliados"

Durante la noche de este miércoles, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, acusó que sectores del oficialismo están detrás de la formalización que se llevará a cabo en su contra el próximo 29 de mayo.

La Fiscalía solicitó el martes imputar al jefe comunal, una de las figuras de peso del Partido Comunista (PC), por sospechas sobre supuestos delitos de cohecho, administración desleal, fraude al Fisco, ocultación de bienes y estafa.

El alcalde de la Municipalidad de Recoleta, electo en tres ocasiones, está siendo investigado por irregularidades supuestamente cometidas por la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), que él mismo lideró, en la compra y venta de insumos sanitarios durante la pandemia del Covid-19.

Durante su programa online "Sin maquillaje", Jadue -quien el martes criticó que la imputación llegue en medio de un año electoral- dijo ser víctima de una "operación" y cuestionó al presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Raúl Letelier, por haber adelantado que la entidad podría sumar una querella en su contra.

"Aquí lo que hay es, sin duda, una animadversión explícita que tiene objetivos distintos. A mí me parece muy extraño. Hace pocas semanas nos habían dicho que no había para cuándo (la formalización), que habían diligencias pendientes y de repente aparece el caso Hermosilla, se empieza a explotar y esto se aprieta, se apura. Después aparece el presidente del CDE haciendo una declaración pero de lo más burda que puede haber. Completamente salida de tono. Él me prejuzgó, él habló de que ya habían encontrado acciones ilícitas, antes del juicio ya me condenó", afirmó.

Tras esto, el alcalde aseveró que "esta es una operación, y el caballero (Letelier) es del Frente Amplio; el caballero tiene su historia; entonces, uno dice '¿a qué se debe esto?'. ¿Estarán muy preocupados porque los y las comunistas estamos cada vez más fuertes y podemos dar una batalla importante? Yo te digo que estoy muy tranquilo".

"Hay tantas cosas que son dudosas, que huele a politización (...) Esto no solo viene de la derecha, acá hay tráfico de influencias que vienen de otros sectores, que supuestamente son aliados, pero que le tienen la misma tirria al PC porque les disputa el espacio electoral", sostuvo Jadue.

"Algo huele mal", espetó.