Javiera Martínez: "No he recibido citación de la Fiscalía en ninguna condición"

La directora de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez, dijo que no ha sido citada por la Fiscalía de Antofagasta a declarar como imputada sobre el caso de Democracia Viva, negando así lo publicado hoy el diario El Mercurio.

En el Congreso Nacional, la militante de RD evitó responder al emplazamiento de los diputados de Chile Vamos Jorge Guzmán (Evópoli), Cristian Labbé (UDI) y Frank Sauerbaum (RN), quienes, a nombre de sus bancadas, enviaron una carta al Presidente Gabriel Boric pidiendo removerla de su cargo.

"La continuidad de la Directora de Presupuestos en su cargo parece un escollo insalvable con miras a la tramitación del Presupuesto para el año 2024 en un marco de confianzas, cuestión por la cual reiteramos la conveniencia de removerla de su cargo o al menos de eximirla de la discusión presupuestaria", dice la misiva.

"Quiero quedarme con el ambiente que tuvimos ahora en la Comisión de Hacienda. Acá se están discutiendo temas importantes. La Ley de Presupuestos es un desafío importante. Toda mi cabeza hoy día está en función de sacar adelante el proyecto de Presupuestos, y eso es lo más relevante que hoy día les puedo comentar", señaló Martínez a la prensa.

"No me gusta referirme a cosas que no han sucedido, y acá quiero ser súper, súper clara: no he recibido ninguna citación de la Fiscalía en ninguna condición", agregó.

Pocas horas antes, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, desdramatizó la eventual citación de la Fiscalía a Martínez; el jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi; y al exministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson como imputados en el caso.

"Lo que es cierto es que el Partido Republicano hace tiempo presentó una querella contra estas personas (...) Por lo tanto, es obvio que en algún momento podría eventualmente pasar aquello", declaró la portavoz del Ejecutivo.