Jean Pierre Matus: No tengo chats con Luis Hermosilla ni le pedí gestiones a mi nombre

Con el objetivo de aclarar detalles publicados recientemente por Ciper, el ministro Jean Pierre Matus negó que existan chats de él con el cuestionado abogado Luis Hermosilla ni que le haya pedido que influyera, en 2021, en su llegada a la Corte Suprema.

La versión sobre una presunta influencia del jurista en nombramientos del Poder Judicial surgió luego de que el referido medio revelara conversaciones de Matus y de Antonio Ulloa, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, con Hermosilla; antecedentes que surgieron a raíz de las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público por el caso "audios".

"Primero quiero dejar en claro que yo no le escribí al señor Hermosilla, no mantengo con él chats por escrito. Como se ve en la publicación de Ciper, no aparece ningún chat mío porque no hay. En segundo lugar, me comuniqué con él cuando cuando integré la quina, es decir, antes de que el Presidente Piñera me nominara", afirmó Matus en entrevista con La Tercera.

Puntualizó que habló con Hermosilla vía llamada telefónica y fue sólo una de las tantas personas con las que conversó que podrían aportar referencias sobre su carrera, en caso de que fueran consultados por el Gobierno o el Senado durante el proceso de nominación y ratificación.

"Recordarán que la campaña fue bastante larga. El periodo entre que aparecí en la quina y fui nominado fueron como seis o siete meses en los cuales se difundió una cantidad importante de infundios sobre mi persona. Entonces yo hablé con las personas que podrían tener alguna posibilidad de, si les preguntaban, dar referencias como profesor y como experto en derecho penal, que es la razón por la cual yo entiendo que, en definitiva, después de un exhaustivo examen de dos días, el Senado determinó en un examen público que tenía las competencias y posteriormente terminó aprobando mi nominación", sostuvo.

Descartando que matuviera mensajería con el cuestionado abogado, Matus dijo también que desconoce "por qué las personas de Ciper afirman que había mensajes entre el señor Hermosilla y algunos senadores: no se me exhibieron, pero se me afirmó que existían; tampoco aparecieron publicados en su oportunidad y por lo tanto es muy difícil que nos hagamos una verdadera impresión de qué es lo que se puede desprender de esos mensajes si es que existen".

"NO TENGO NINGUNA RELACIÓN Y NO LE PEDÍ QUE HICIERA NINGUNA GESTIÓN"

"Lo que es cierto y absoluto es que yo no le pedí al señor Hermosilla que hiciera ninguna gestión a mi nombre con senadores ni con ninguna otra persona, salvo lo que le dije a todo el mundo que me conocía: 'Mira, si te preguntan, estos son mis antecedentes. Aquí se están diciendo falsedades y estas falsedades se contrastan con estos hechos objetivos' ", recalcó.

En ese marco, "descarto y desmiento categóricamente que yo le haya pedido que hablara con senadores determinados, con senadores en general y que yo tenga alguna idea de que él pudiera tener una influencia determinante en los nombramientos".

Explicó asimismo que la conversación "fue motivada porque en ese entonces el señor Hermosilla era abogado del Ministerio del Interior, cercano al Presidente", por lo que, "como cualquier designación importante, yo imaginaba que el señor Presidente le iba a preguntar a las personas que tenía cercanas; si le preguntaban a él, que él diera la versión de mi propia fuente y no a través de terceros".

Con todo, subrayó, "desconozco las redes que el señor Hermosilla hubiera podido tener por su colegio, su formación, etcétera", y contrastó: "Hice mi carrera con crédito fiscal, mi posgrado con una beca de la Universidad de Talca y no estudié en ningún colegio de los que se conocen como de la elite ni de alguna manera he estado en algún círculo social conocido de la elite. Mi posición es producto de mi trabajo".

Por ello, enfatizó: "No he tenido ninguna conversación con él sobre ninguna causa ni nada. Con él no tengo ninguna relación, ni profesional, ni personal, ni de amistad, ni familiar, de ningún tipo".

Luego de la publicación de Ciper, la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados sobre el caso invitó a los ministros de la Corte Suprema, quienes declinaron asistir. El presidente de la instancia, el diputado Daniel Manouchehri (PS), ha apuntado que también se debe indagar si hubo causas de Hermosilla falladas por dichos jueces.

En una entrevista paralela en El Mercurio, Matus afirmó que "él no me ha pedido ninguna audiencia posterior a mi nombramiento ni he fallado alguna causa de él".