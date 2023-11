Justicia excluyó a Gobierno Regional del Biobío como querellante en el caso lencería

El Juzgado de Garantía de Concepción determinó excluir como querellante al Gobierno Regional del Biobío en la arista lencería del caso Convenios donde este miércoles son formalizados Camila Polizzi y otros cinco detenidos en la víspera.

La solicitud fue realizada por la abogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE) Gisella Inostroza, quien apuntó a la "sobrerrepresentación" del Estado en la causa donde, hasta la decisión del magistrado, era representado por el CDE y el GORE, excluido al mediodía.

La abogada Inostroza apuntó además que el gobernador Rodrigo Díaz declaró en esta causa en calidad de imputado, hecho que lo inhabilita de la misma. La moción fue declarada favorable por el tribunal, donde se realiza la audiencia.

AHORA| #CasoLenceria Juez de Garantía de Concepción excluye como querellante al Gobierno Regional del Biobío de la causa a petición del Consejo de Defensa del Estado. Motivo: Gobernador Diaz declaró como imputado @Cooperativa — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) November 29, 2023

Waldo Ortega, el abogado defensor del exadministrador regional Rodrigo Martínez, señaló que "para nosotros es una sorpresa profunda que don Rodrigo esté hoy día sentado en condición de imputado, y no entiendo por qué, y tengo que ver por qué, y no estoy en condiciones de decir por qué".

"También me llama la atención que lo hayan detenido, si Rodrigo no es un criminal. Con 18 tomos encima, entregados a la hora nora. Ningún respeto con los derechos de mi representado. Yo hoy día voy a dormir en mi cama, yo hoy día me voy a mi casa, pero en estas condiciones, probablemente en el caso de don Rodrigo, porque yo no puedo ejercer defensa de esta forma, evidentemente las cosas pueden ser distintas. No estoy para hacer el ridículo, no estoy tampoco para este tipo de cosas", agregó.

Ortega solicitó al juzgado que hoy no se formalice a los imputados, y que la audiencia quede aplazada para 72 horas más, petición que fue desestimada por el juez Johan León.

#CasoLenceria Juez Iohan León rechaza solicitud de la defensa de Rodrigo Martinez en relación a suspender audiencia. Va a controlar la detención de Polizzi, los hermanos Polanco, Martinez y Acuña @Cooperativa pic.twitter.com/aD9hV68pmU — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) November 29, 2023

SOLICITUD DE CAUTELA

Otro hecho que marcó la audiencia fue la solicitud -por parte de uno de los abogados defensores- de cautela de compartir las imágenes de los imputados.

"Una situación de tapar el sol con un dedo de que no se les individualice por sus rostros. Ahora bien, comprendo y también siento inclinación a aceptar lo que había dicho el defensor, que me parece lo más razonable que se ha dicho en esta situación, tan así que la propia Fiscalía señaló", indicó al respecto el juez Johan León.

"Porque tampoco podemos contribuir a estas personas en una especie de morbo en verlas con esposas o en un tribunal de justicia", agregó.

La audiencia continúa en desarrollo, en la que se prevé que el Ministerio Público solicite la prisión preventiva de los acusados debido a la gravedad de los delitos que se les imputa.