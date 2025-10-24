Ministerio Público presentó querella de capítulos contra el exfiscal Guerra

La Fiscalía Regional de Arica y Parinacota confirmó este viernes la presentación de una querella de capítulos contra el exfiscal Metropolitano Oriente Manuel Guerra, con el fin de "hacer efectiva su responsabilidad penal por los delitos de cohecho agravado, violación de secreto y prevaricación administrativa".

La querella de capítulos es un procedimiento previo o antejuicio que busca obtener del tribunal competente la autorización para proceder en contra de, entre otros funcionarios, jueces o fiscales (el caso de Guerra), para hacer efectiva su responsabilidad penal por actos que hubiere ejecutado en el ejercicio de sus funciones.

El Ministerio Público indaga a Guerra desde el año pasado por sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla, principal imputado por el caso audios, pues se presume que reveló a ese jurista información de causas reservadas, como Exalmar, Penta, Dominga y el caso contra el senador RN Manuel José Ossandón.

A la causa penal se sumó una querella del Consejo de Defensa del Estado presentada en octubre de 2024 por soborno, cohecho y revelación de secreto; documento que apunta a una "estrecha relación y permanente comunicación" entre el exfiscal y Hermosilla desde 2016.

En esta jornada, el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, reiteró que los delitos atribuidos a Guerra tuvieron lugar "en el marco de la actividad profesional ligada a la Fiscalía -esto es, en su calidad de funcionario público- y por hechos cometidos entre los años 2015 y 2021".

Mediante un comunicado, el Ministerio Público puntualizó que la acción legal "ha sido acogida a tramitación por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, y de ser declarados admisibles los capítulos de la acusación, se podrá formalizar, en una audiencia pública, cargos criminales al señor Manuel Guerra Fuenzalida, así como solicitar medidas cautelares en su contra".

El escrito además recuerda que la querella de capítulos "corresponde a un procedimiento previo que tiene por objeto obtener la autorización exigida por la Constitución y la Ley para proceder y, en su caso, hacer efectiva la responsabilidad penal de jueces, fiscales judiciales y fiscales del Ministerio Público por actos realizados en el ejercicio de sus funciones que constituyan una infracción penal".

"Esperamos que en el caso de que obtengamos un resultado positivo, se fije luego fecha derechamente para formalizar la investigación", añadió el fiscal Carrera.

Consultado por Cooperativa respecto a si existe certeza de que Guerra incurrió en una conducta delictual, el persecutor complementó que "el Ministerio Público siempre actúa sobre la base del principio de objetividad y sobre la convicción en cuanto a delitos y participación, cosa que entendemos que se da en este caso".