Muñoz pensó en contratar a Hermosilla para que asesorara a la PDI, según su abogado

Luego de que la Justicia ordenase prisión preventiva para el exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI) Sergio Muñoz, acusado de haber filtrado supuestamente información secreta en distintas causas, su abogado, Juan Carlos Manríquez, reveló este miércoles en El Diario de Cooperativa que su defendido pensó en contratar a Luis Hermosilla para que asesorara a la institución policial.

"Lo que él dice es que logra una relación de amistad, de respeto, de una cierta apreciación profesional con Hermosilla, porque, claro, él lo conocía de antes. Es un colega destacado, con trayectoria. Incluso, pensó en contratarlo en la PDI en algún minuto para que lo asesorara", dijo el defensor, quien ayer sostuvo que su representado cayó bajo el "encantamiento" del abogado, luego que éste le asegurara estar representando al entonces Presidente, Sebastián Piñera.

La Fiscalía formalizó ayer a Muñoz por varias filtraciones sobre cinco causas judiciales que supuestamente filtró a Hermosilla, uno de los juristas más influyentes del país y protagonista de otro caso judicial que también se investiga, el llamado "caso Hermosilla", sobre presuntos pagos irregulares a funcionarios de varias instituciones para obtener información privilegiada.

El Ministerio Público identificó, entre otras, revelaciones con envío de "fotos de oficios" sobre la indagatoria que afecta a su antecesor en el cargo, Héctor Espinosa, acusado de malversación de caudales públicos y lavado de activos y quien abandonó la jefatura de la PDI acorralado por este caso. Su abogado defensor fue durante un tiempo el propio Hermosilla.

Según la Fiscalía, otras cuatro filtraciones están relacionadas con el polémico caso Dominga, en el que se vio envuelto el fallecido expresidente Piñera.

Manríquez, que ayer litigó para evitarle la cárcel a su representado, aseguró que Muñoz "asume completamente que (filtrar información a Hermosilla) fue una de las peores decisiones de su vida y completamente un hecho indebido que lo tiene hoy día donde lo tiene, por lo tanto, su instrucción fue 'vamos hacia adelante, enfrentemos esta cosa, es mi responsabilidad, yo me quivoqué, tengo que asumir lo que viene".

"Primero, reconoció los hechos" y "la calificación jurídica le corresponde a los jueces", señaló el abogado del exdirector de la PDI.

Agregó que "la señora magistrada dijo ayer -a mi modo de ver, correctamente- que, de los 12 casos, 10 dicen relación con -por ahora- lo que se llamó 'la tipicidad formal': el encuadre de una conducta en una ley previa sin que todavía pueda decirse qué delitos, cuál y qué pena le correspondería, porque eso es materia de un eventual juicio u otra etapa posterior en el proceso, que serían de aquellos de la revelación de secreto simple o infidelidad en la custodia de documentos o adelantamiento de un documento que se va a publicar, cuya pena es la de multa o suspensión del empleo, que ya no se puede (aplicar), porque él asumió la mayor pena en esta materia, que es renunciar al cargo y perder su investidura como director general de la PDI".

NI PRESIONES NI PAGOS

Según Manríquez, Hermosilla no coaccionó a Muñoz para que le cediera información confidencial: "Yo no vi presiones en ese sentido. Lo que sí, cuando explica, lo que dice el señor Muñoz es esto: 'Yo actué en el convencimiento -errado, por cierto, hoy día- que era razonable tanto para la gestión institucional mía, si es que esta estaba en una crisis terrible como era la que venía desde su antecesor, el señor Espinosa, y otros casos internos, y estaba, además, en cuestionamiento la autoridad presidencial, en ese caso servida por Sebastián Piñera, y este señor me dice a mí que iba a ser el abogado de Espinosa cuando estaba trabajando en el Ministerio del Interior y, a su vez, era el abogado personal de Sebastián Piñera, entonces, yo dije, bueno, si esto le puede servir a él para que tome alguna decisión que solucione esos problemas e impacte en mejorar la posición de la PDI".

"Esa fue su motivación y su fin, y hoy día, evidentemente, reconoce que eso es formalmente indebido y que nunca debió hacerlo", comentó el defensor.

Y aseguró que tampoco hubo pagos de Hermosilla a Muñoz: "Yo le he preguntado varias veces, la Fiscalía lo preguntó y don Sergio contestó directamente: dijo que nunca, jamás, ni ningún otro ofrecimiento. De hecho, alzó todas sus cuentas el primer día, cuando declaró voluntariamente".

"La Fiscalía tiene todos los medios para chequearlo, para investigarlo, para aclarar esa duda, que es legítima, por cierto, pero hasta ahora, no, y veo que es muy difícil que eso ocurra; no va a ocurrir que esto parezca un acto de corrupción, un pago, prebenda. A estas alturas, yo creo que la motivación nunca fue esa", garantizó.

En relación a las motivaciones de Muñoz para entregar antecedentes que involucraban al fallecido exmandatario, Manríquez indicó: "Él dice cuando le hacen esa pregunta: más que pensar en la persona de Sebastián Piñera, mi compromiso, mi lealtad -hoy día, evidentemente, mal entendida- era con la autoridad presidencial, la institución de la Presidencia de la República. Lo mismo que con la Dirección General de la PDI y la PDI, como institución que él dirigía".

"Más que por la República, (filtró información) para que la autoridad presidencial, la institución presidencial, que estaba en problemas y cuestionada, viera cómo los podía arreglar, porque eso también le significaba a él la posibilidad de que la PDI pudiera marchar mejor", adujo el defensor.

DICHOS DE VALLEJO SOBRE "UNA RED DE CORRUPCIÓN DE CUELLO Y CORBATA"

Finalmente, consultado por los dichos de la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien aseguró que detrás de las filtraciones a Hermosilla "hay indicios" de una posible red de corrupción "de cuello y corbata" ligada a "expersoneros de Gobierno y líderes políticos, hasta el momento, de la oposición", Manríquez contestó: "Yo, la verdad, hasta ahora, no he visto una red, porque dos personas no hacen un red".

"Leí más temprano las declaraciones del fiscal nacional, Angel Valencia, invitando a la señora ministra Vallejo para que entregue los antecedentes que tiene al fiscal de la causa. Si eso es así, evidentemente hay que investigarlo", acotó el abogado.