"No basta lo que él diga", afirma Montes tras admisión de "falla administrativa" por exseremi

El militante RD Rodrigo Hernández Fernández reconoció haber incurrido en una "falla administrativa" que benefició a la fundación Urbanismo Social -su exempleadora-, luego de que el Gobierno le solicitara la renuncia como seremi de Vivienda de la Región del Maule.

En una declaración (ver archivo adjunto), Hernández agradeció al Presidente Gabriel Boric y al ministro Carlos Montes por la oportunidad de haber ejercido el cargo, y admitió ser responsable político de "un error que no puede permitirse" en el actual contexto de crisis: haber firmado un acto administrativo en el que debió abstenerse. Negó, sin embargo, haber perpetrado a sabiendas una irregularidad.

"En la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo existen sistemas de registro donde se inscriben diversas entidades, como contratistas, consultores, y entidades patrocinantes. Estos registros no suponen, en ningún caso, ni una contratación directa, ni una asignación directa de recursos de parte de la SEREMI, en absoluto. Se trata simplemente, del registro que se hace de entidades que se habilitan para poder presentar proyectos, que pueden aprobarse, o rechazarse eventualmente", explicó.

"El 24 de noviembre de 2022 firmé la renovación de la vigencia de Gestión Vivienda en ese registro, sin percatarme de que se trataba de una entidad dependiente de la Fundación en la que trabajé; entidad que por cierto cuenta con más de 15 años de experiencia y trayectoria en materias de vivienda y urbanismo", detalló.

"Soy consciente de que debí prestar atención a dicha renovación, y pese a que dicha renovación de vigencia no supone ninguna clase de transferencia directa de recursos de ninguna naturaleza de parte de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, se trata de un acto administrativo en el que debí abstenerme, tal y como lo hice en todo otro momento respecto de dicha Fundación (Urbanismo Social), en otros procesos más sensibles en esta misma repartición pública", continuó.

"Esta circunstancia se trata de una falla administrativa que asumo total y exclusivamente yo, a título personal, y que, al ser la jefatura máxima de la Región del Ministerio, más aún en un contexto de desconfianza hacia la relación del Estado con la sociedad civil, resulta del todo necesario responder con mi responsabilidad política (...) Se trata, en definitiva, de un error que no puede permitirse en este contexto", sentenció Hernández, que prometió mantenerse "a disposición absoluta de toda investigación necesaria, tal y como ha sido hasta el día de hoy".

Fuera de este episodio, aseveró, "no sólo no he intervenido en ninguna parte del proceso que se haya llevado a cabo para la suscripción de convenios asociados a la Fundación en la que trabajé antes de ser autoridad, sino que el equipo de la región, compuesto por funcionarios de carrera, ha asumido en todo momento que mi inhabilidad y deber de abstención e imparcialidad se debía ejercer de manera preventiva y automática".

"VAMOS A VER LO QUE DICEN LAS INSTITUCIONES"

Desde la Región de Coquimbo, en una visita referida a la construcción de proyectos habitacionales, el ministro Montes se refirió a los descargos del ahora exseremi -que había sido respaldado públicamente por Gabriel Boric, y señaló que la última palabra la tendrán las instituciones que están a cargo de investigar todas estas situaciones.

"Es muy importante que el exseremi plantee todos estos antecedentes en el proceso mismo, al que él va a ser convocado por el Ministerio Público (...) Vamos a ver lo que dicen las instituciones en definitiva, (porque) no basta con lo que él diga", apuntó el exsenador PS, que profundizó en las razones que motivaron la petición de renuncia.

"Primero nosotros mandamos una comisión a investigar los hechos. Descubrimos ahí que él había ejercido mal su declaración de inhabilidad como seremi, porque él había trabajado antes en la empresa (fundación) beneficiada, y por eso se inició una investigación sumaria y se lo suspendió el cargo. Lo que hace él en esta carta es decir que se equivocó, pero en definitiva él autorizó a una institución que es parte de Urbanismo Social para reanudar funciones dentro de la Región (del Maule), teniendo inhabilidad para hacerlo, y es por eso que se le pidió la renuncia al cargo y, a su vez, se entregaron todos los antecedentes a las instituciones que corresponden", dijo Montes.

RN CRITICA REFORMA TRIBUTARIA Y PC CULPA AL ESTADO SUBSIDIARIO

En tanto, continúa el debate político provocado por la ramificación del escándalo de las fundaciones. Para el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, esta crisis es consecuencia de "el funcionamiento del Estado por la vía de la exageración de un Estado subsidiario".

"Yo no tengo ninguna dificultad en que haya políticas que permitan una asociación público-privada, pero si los parámetros de cumplimiento son los que se aplicarían si esto lo hace el aparato público. Y sobre todo si tienen y garantizan una fiscalización de los recursos públicos", dijo Carmona.

Desde la oposición, en el marco del consejo doctrinario de Renovación Nacional, su presidente, el senador Francisco Chahuán, cuestionó la reforma tributaria presentada por el Gobierno al buscar mayores recursos para un Estado que no tiene claridad del uso de los actualmente disponibles.

"Se tiene que avanzar forzosamente a establecer claridad y transparencia y probidad como pilar fundamental de la administración del Estado. Con los recursos de todos los chilenos no se juega, y por tanto, cuando el Ejecutivo nos llama a una reforma tributaria, nuestra respuesta es clara y categórica: ¿cómo vamos a allegar más recursos al Estado si no hay trazabilidad en gasto público?", dijo Chahuán.

"Acá lo que se requiere es que de una vez, y no por un cuentagotas, los chilenos sepan, efectivamente, cuántos recursos públicos se destinaron a fundaciones y organizaciones no gubernamentales", sentenció el líder RN.

El Ministerio Público lleva adelante investigaciones en nueve regiones del país donde se han detectado posibles casos de corrupción con las fundaciones, incluida la de O'Higgins, por traspasos durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, en 2021.