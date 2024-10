Ximena Peralta, militante del Frente Amplio y exvicepresidenta de Convergencia Social, comentó este viernes, en El Primer Café, la presunta vinculación de la ex primera Dama Irina Karamanos en la arista ProCultura del "caso convenios".

"Esperamos que esto se aclare con la mayor celeridad posible. Se han dispuesto todos los medios para que eso ocurra", dijo la abogada, que hizo eco de la declaración que difundió la socióloga, que negó haber abonado monto alguno a la ONG.

Peralta sugirió que, en medio de los bullados casos Hermosilla y Cubillos-USS, "es evidente que la derecha está en una crisis, que ha hecho varias cosas para buscar distraer".

"Ya vimos la patética seguidilla de acusaciones constitucionales -o no- en el Congreso. Yo creo que es evidente que la derecha busca generar olitas en otros lugares para poder empatar, y también me llama la atención el contraste, por ejemplo, entre el silencio de la candidata (Evelyn) Matthei cuando se trataba de su sector -primero fue un silencio, luego fue una contradicción, ha habido varias aclaraciones que no aclaran sino que oscurecen- y ahora, cuando existe este capítulo, que yo creo que no tiene mucha noticia, sale a hacer declaraciones rimbombantes que son un poquito calladas por las aclaraciones de las mismas instituciones, y me refiero a la Fiscalía", sentenció la frenteamplista.

