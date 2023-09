Piergentili: "Que pendejos de mierda se roben la plata de los pobres no tiene perdón"

Natalia Piergentili, saliente timonel del Partido por la Democracia (PPD), volvió a formular polémicas declaraciones, esta vez tachando de "pendejos de mierda" a los involucrados en el caso convenios, quienes -a su juicio- no deberían tener "perdón social ni ideológico".

La trama de corrupción estalló a mediados de junio tras conocerse públicamente los tratos que había suscrito el entonces seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, con la fundación Democracia Viva, representada por Daniel Andrade, en la época pareja de la diputada Catalina Pérez; los tres eran parte de Revolución Democrática, pero los primeros fueron expulsados luego de revelarse el caso, mientras que a la legisladora le fue suspendida su militancia.

Desde entonces, se ha ido conociendo una multiplicidad de casos vinculados con transferencias irregulares de platas públicas desde reparticiones del Estado -tanto instituciones del Ejecutivo como de los Gobiernos Regionales- a organizaciones no gubernamentales, para la ejecución de programas sociales.

En ese marco se expresó Piergentili, que horas antes había dejado la presidencia del PPD, tienda que integra la coalición oficialista Socialismo Democrático.

"Cuando uno logra ser parte de proyectos que se materializan y les cambian la vida a las personas, uno se siente bien y se siente privilegiado por estar allí. Y, claramente, que vengan unos pendejos de mierda que dicen que tienen una mirada ideológica y se roban la plata de personas que son las más pobres de los pobres, es que ni siquiera tienen... No puede haber ni un perdón ni social, ni ideológico, ni de ninguna materia", sostuvo en el programa "Sin Filtros".

"Lo que tenemos que hacer es, cuando a todos nos toquen en nuestro sector personas que han tenido comportamientos poco éticos o delincuenciales, apartarlos. Porque eso puede ser parte de la condición humana. (Pero) nuestro pecado no es que no exista, es hacernos los locos con que eso existe, y eso es gravísimo", continuó la excandidata a senadora y a consejera constitucional.

"Que vengan pendejos de mierda a robar plata a pobres no tiene perdón social ni ideológico".@natapiergentili asegura que si un sector tiene personas "poco éticas o delictuales" hay que apartarlos.#sinfiltrostv #SinFiltros #sinfiltros_tv pic.twitter.com/hNS1d7UnFP — sinfiltros_tv (@Sinfiltros_tv) September 5, 2023

Ante la interpretación de que podría haberse referido con esos términos al Frente Amplio, dado que RD es uno de los mayores partido del conglomerado, que también forma parte de Apruebo Dignidad, la otra coalición oficialista, Piergentili salió a explicar sus dichos en T13.

Primero, apuntó que las irregularidades la sacaron de sus "casillas", pero: "Yo no estoy haciendo juicios sobre partidos ni conglomerados, estoy haciendo juicio sobre personas, sobre quienes resulten responsables. Hay tremendas irregularidades. Sobre esas personas versó mi planteamiento, sobre esas personas versa el malestar de la gente".

Consultada sobre si declaraciones de ese tipo ayudan a fortalecer la "unidad" que se pide entre los partidos de Gobierno, Piergentili insistió en que no hablaba particularmente del Frente Amplio, y resaltó que éste "ha condenado de manera taxativa a quienes han cometido irregularidades".

"Puede que el tono del programa (Sin Filtros) dé para tener una frase de esas características, pero yo me estoy refiriendo a personas que han cometido irregularidades, y el reproche sobre esas irregularidades es transversal, partiendo por el Frente Amplio", puntualizó.

"SUPLE SU FALTA DE TALENTO CON ESTRIDENCIAS"

El diputado Gonzalo Winter, militante del gobernante partido Convergencia Social, reprochó en El Primer Café de Cooperativa el historial de frases polémicas de Piergentili.

"No me pongo el poncho porque nunca le he robado nada a nadie, y tampoco tengo la edad para el calificativo que usa ella. (Pero) ella ha usado muchos calificativos y ha estado permanentemente con la intención de generar una polémica lo más fuerte posible con nosotros", cuestionó.

"Natalia Piergentili ha desarrollado una estrategia de suplir su falta de talento con estridencias y declaraciones altisonantes, lo más cargadas a los adjetivos calificativos posibles", fustigó.

En mayo pasado, semanas después de la derrota del oficialismo y el triunfo de la extrema derecha en la elección del Consejo Constitucional, Piergentili emplazó a la izquierda a que deje de hablarles "a los monos peludos, al 30% que tienes, a les compañeres", a menos de que se quiera seguir "apapachando a ese sector con la agenda de identidad sexogenérica y todas esas leseras"; palabras que también fueron recriminados en ese entonces.

Por su parte, la diputada Yovana Ahumada (Avancemos Chile, ex-PDG) dijo estar de acuerdo con las últimas declaraciones de Piergentili pues "aquí hay cosas que reconocer por su nombre y hemos visto personas que están actuando con dolo, hay personas que robaron y que están cometiendo delitos".

"Ha sido muy difícil que el oficialismo diga las cosas por su nombre, y en este caso los ladrones son ladrones y debieran estar tras las rejas. Yo creo que hay muchas personas que lo quieren decir, pero se han visto de alguna manera contenidas para no generar más revuelo, porque ha sido un desangramiento para el oficialismo que no termina y que lamentablemente suma y sigue", planteó.

Piergentili dejó ayer la presidencia del PPD, y asumió como segunda vicepresidenta de la directiva que encabeza el senador Jaime Quintana. Decidió no repostular por "sanidad mental", según dijo, precisando que era "un decir" en el sentido de que liderar un partido "es una tarea bien dura y bien ingrata porque siempre hay que andar apagando 'incendios' ".