El economista y exministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre (PPD) desmintió tener vínculos con la empresa Asesorías y Negocios Commercia Spa -en la mira de Impuestos Internos-. Habló así tras haber sido mencionado como socio por la abogada Leonarda Villalobos en la reunión con Luis Hermosilla y Daniel Sauer, cuya grabación fue publicada esta semana por Ciper Chile destapando una causa por presuntas coimas de estos a funcionarios del SII y la CMF. "Al leer esto quedé estupefacto. Jamás en la vida he tenido participación o sociedad alguna con el señor Luis Angulo (esposo de Villalobos) o el señor Exequiel Silva (actual lobista y socio de la firma). La única sociedad que alguna vez tuve, hace 15 años, era solo mía y para dar consultorías y charlas. No sé por qué dice una infamia de esa categoría, a la señora Villalobos no la conozco", afirmó Eyzaguirre en El Primer Café.

