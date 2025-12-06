Síguenos:
Tópicos: País | Judicial | Denuncias de corrupción

ProCultura: Aseguradora niega que fallo la obligue a pagar mil millones al GORE Metropolitano

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Aspor sostiene que la Corte de Santiago sólo rechazó un recurso que buscaba anular una multa que la CMF le impuso en el marco del litigio.

"Insistiremos en la Suprema", anunció, y criticó que el tribunal de alzada le atribuyera "intencionalidad de dilatar u obstaculizar el pago de la póliza".

ProCultura: Aseguradora niega que fallo la obligue a pagar mil millones al GORE Metropolitano
 GORE Santiago

El conflicto se relaciona con los millonarios recursos que destinó al GORE al programa de prevención del suicidio "Quédate", de la fundación de Alberto Larraín.
La aseguradora Porvenir S.A. (Aspor) señaló que el reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó su recurso de ilegalidad no es vinculante respecto al pago de la póliza de garantía de más de mil millones de pesos que le exige al Gobierno Regional Metropolitano en relación con el caso ProCultura.

Aspor y el GORE mantienen una disputa legal y económica relacionada con los recursos que se adjudicó la fundación ProCultura para ejecutar el programa de prevención del suicidio "Quédate", respecto de los que exigió devolución.

El gobernador Claudio Orrego acusa a Aspor de "dilatar y esquivar" el pago de las 31 mil UF, y sostiene que el aludido fallo del tribunal de alzada le "da la razón" en el litigio, que también motivó una multa de la Comisión para el Mercado Financiero a la compañía por mil UF.

La interpretación de Aspor es distinta: afirma que el recurso de ilegalidad rechazado por la Corte ratifica la multa de la CMF, pero no ordena el pago de los otros mil millones  de pesos al GORE, ya que eso está "suspendido por orden de un tribunal".

"Hemos tomado conocimiento de la resolución de la Corte en cuanto a rechazar el recurso de ilegalidad que interpusimos frente a la multa impuesta por la CMF, la cual no compartimos", señaló la aseguradora en un comunicado.

"Insistiremos en la Corte Suprema para que se corrija esta interpretación, pues estimamos que con ella se establece un precedente nefasto para el buen funcionamiento del mercado asegurador", añadió.

"La CMF excedió su potestad legal"

"Como compañía reconocemos la facultad sancionatoria de la CMF, pero estimamos que esta excedió su potestad legal atribuyendo a la compañía una intencionalidad en su actuar, en cuanto a que esta habría dilatado u obstaculizado el pago en una póliza de garantía a primer requerimiento", indicó. 

"Como es de público conocimiento, dicho pago se encuentra suspendido por una orden de un tribunal emitida con anterioridad al cumplimiento del plazo para el pago. Por lo tanto, mal podría juzgarse a la compañía por una conducta que no pudo realizar", esgrimió Aspor.

"Reiteramos que los fondos de la boleta de garantía se encuentran debidamente provisionados para su pago inmediato, en el caso que la justicia determine la existencia del convenio 'Quédate' de la Fundación ProCultura", cierra el comunicado.

