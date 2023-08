Timonel PPD y convenios: "Hay antecedentes para pensar que no son casos aislados"

La presidenta del Partido por la Democracia (PPD), Natalia Piergentili, considera que las presuntas irregularidades en el traspaso de fondos públicos desde órganos estatales a fundaciones y corporaciones "no son casos aislados".

"Creo que aquí hay antecedentes como para pensar que estos no son casos aislados, sí, pero no quisiera ahondar en eso y no porque tenga miedo de dar una opinión, sino porque creo que esto lo tiene que determinar la justicia", dijo la dirigenta a CNN Chile.

La timonel del PPD, que anunció en la entrevista que no postulará a la reelección, advirtió, además, que "utilizar el amiguismo, las relaciones, para hacerse de recursos también es un acto de corrupción".

El escándalo, reconoció Piergentili, "pega fuerte en una línea importante del Gobierno, que tenía que ver con que el tema de que lo iban a hacer mejor, que no iba a haber amiguismo, que no iba a haber pitutos, que no iba a haber los vicios que hemos tenido y que son más parte de la conducta humana y que están presentes en todos los espacios y que tenemos que impedir".

Y apuntó que, si bien "estamos frente a un Gobierno que ha tomado acciones rápidas" para contener la crisis, "este tema claramente ha golpeado mucho y está impidiendo seguir conversando, por ejemplo, en el tema tributario y en el tema de pensiones y yo creo que hay que ir con arremetida más contundente desde el Ejecutivo".

El Ministerio Público informó hoy que 32 fundaciones están siendo investigadas por supuestamente haber recibido subvenciones públicas irregulares en el denominado "caso convenios".

El escándalo estalló en junio en la Región de Antofagasta, cuando se desvelaron supuestas irregularidades en millonarios convenios suscritos entre la Seremi de Vivienda y la fundación Democracia Viva, vinculada a militantes de Revolución Democrática, uno de los partidos de la coalición oficialista y que fue fundado por el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

La trama ha ido salpicando a distintas autoridades y hasta la fecha ya han renunciado cuatro altos cargos, ellas las exsubsecretarias de Vivienda y Cultura, Tatiana Rojas y Andrea Gutiérrez, respectivamente.

"En esto no podemos tener medias tintas, y es totalmente irrelevante si son o no cercanos a alguien. El sentido de la función pública es servir al pueblo y al bien común, no servirse de él. Por eso el Estado debe mejorar sus estándares pensando en cómo llegar mejor a las personas", dijo el Presidente Gabriel Boric el martes en un mensaje en la red social X, conocida anteriormente como Twitter.

El Mandatario definió el caso de Democracia Viva como "actos de corrupción".

La oposición lleva semanas pidiendo la renuncia de Jackson y ha subido el tono de sus críticas en los últimos días, sobre todo la Unión Demócrata Independiente (UDI), que ha condicionado su diálogo con el Ejecutivo en distintas materias, como la reforma tributaria y de las pensiones, a la salida del ministro.