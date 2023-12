Timonel UDI aboga por salida de Montes: Caso convenios ocurrió en sus narices

El senador Javier Macaya, timonel de la Unión Demócrata Independiente (UDI), abogó por que Carlos Montes salga del Gobierno dada su responsabilidad política en medio del caso convenios, que involucra transferencias de platas públicas principalmente desde Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda a fundaciones.

La oposición concretó en la víspera la varias veces anunciada acusación constitucional contra Montes, enmarcada en el escándalo de la Seremi del Minvu de Antofagasta con Democracia Viva, el más bullado de la trama corrupta que en otras aristas también ha visto implicados a Gobiernos Regionales.

"¿Sabes por qué creo que sí (debería salir)? No dudando de la rectitud moral, porque conozco a Carlos Montes –me tocó ocho años compartir con él en la Comisión de Hacienda (de la Cámara Baja)-, lo considero una persona proba, en los antecedentes que tengo de las situaciones que se están investigando; pero creo que él no puede estar a cargo de una repartición, cuando un hecho tan grave ocurrió en sus narices, con su jefatura, con su persona al mando de esta institución", sostuvo Macaya en "Profundidad de Campos" de TV Senado.

Asimismo, recriminó que -a su juicio- "hoy día todo el aparato del Ministerio de Vivienda está dedicado a taparle responsabilidad; que cierto funcionario no hizo o no supo lo que tenía que saber, o que el otro funcionario no dió el aviso que tenía que dar".

Igualmente consideró que el caso se vuelve más sensible al tratarse de una cartera de alto impacto social, "que tiene que estar preocupado de solucionar uno de los problemas más relevantes que tiene Chile, que es el déficit habitacional; hoy día no está preocupado de esto".

Por ello, cree que el nombramiento de un nuevo titular en el Minvu permitiría separar el foco original de la repartición y las investigaciones penales: "La persona que llegue, que se dedique a enfrentar los desafíos del Ministerio de Vivienda, que no son estar tapando las situaciones del caso convenios o estar dando las explicaciones respecto a esto".

"Lo que necesitamos es un Ministerio de Vivienda que se dedique a construir casas, no que se dedique a estar permanentemente explicando lo que pasa en el caso convenios", enfatizó.

BLOQUE CON DEMÓCRATAS, AMARILLOS Y REPUBLICANOS

Por otro lado, ya pasado el plebiscito en que el país rechazó la propuesta de Constitución que redactó la derecha, Macaya avizora que el sector trabajará en conjunto para competir por ser Gobierno en las elecciones de 2025, sumando a las colectividades que se han acercado a la oposición.

"Chile Vamos, más esta apertura hacia el centro, (con) Demócratas Amarillos, sí puede permitirse ser una coalición y un futuro Gobierno con más de un 50 por ciento. Pero ojo aquí, creo que tampoco se puede hacer sin Republicanos y sin las personas que defienden quizás más a ultranza las ideas de la derecha más extrema", comentó, haciendo un paralelo con lo que -según él- se da en el oficialismo con la izquierda para "ampliar sus bases".

En ese sentido, ratificó la decisión de Chile Vamos de haber apoyado a José Antonio Kast en la segunda vuelta de 2021, que perdió con el Presidente Gabriel Boric.

"No me perdería un segundo nuevamente en apoyar a José Antonio Kast por sobre Gabriel Boric", enfatizó.

Pero para la próxima presidencial tiene clara a la candidata de la UDI: "La Evelyn (Matthei)".