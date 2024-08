Tohá descartó politización del caso Hermosilla y abogado aludió a sueldos de autoridades

Continúa la polémica entre el Gobierno y el abogado Juan Pablo Hermosilla en torno a si se ha politizado este caso tras la declaración del Presidente Gabriel Boric, quien celebró la prisión preventiva del connotado jurista Luis Hermosilla.

Ayer, Juan Pablo Hermosilla catalogó como "inaceptable" que el Mandatario, la ministra del Interior y el ministro de Justicia "no respeten las normales constitucionales, las normas sobre independencia de poderes, se permitan hacer comentarios sarcásticos sobre mi trabajo profesional".

Esta mañana, el titular de Justicia, Luis Cordero, fue consultado en radio Duna si se ha politizado el caso, quien respondió que "por parte del Gobierno no", incluso precisó que el Ejecutivo "ha sido bien respetuoso de cada una de las etapas procesales de este caso. Cada vez que se ha pronunciado sobre este punto el Gobierno o algún ministro, está referido a la importancia global de este caso".

"Las declaraciones mías, por ejemplo, en relación a este caso siempre han estado vinculadas al impacto que tiene la profesión legal", aclaró.

Mientras que la ministra Carolina Tohá defendió que "el Presidente se ha referido en diversas oportunidades a casos de esta naturaleza cuando hay afectación, interés de la confianza pública, en cuestión. Pasó respecto a la causa de Democracia Viva, que se politizan; se intentó en el caso del alcalde Daniel Jadue".

En esta línea, indicó que el Gobierno "es el menos interesado y no va a colaborar en lo más mínimo a que se politicen las causas judiciales. Cuando la confianza pública está comprometida, cuando hay un interés social tan importante, el ratificar ciertos principios, no opiniones respecto a la causa en cuestión, sino que ciertos principios, que la justicia debe ser la misma para todos y que, ciertamente, no debe prejuzgar".

Hermosilla llegó hasta el Anexo Penitenciario Capitán Yáber para visitar a su hermano, y aprovechó de replicar al ministro Cordero: "Cualquier autoridad no judicial que quiera opinar sobre mi trabajo profesional, aquí estoy para opinar yo de vuelta, encantado. Pero recuerden que el que tiene la libertad para actuar de todo soy yo, porque soy un particular. Los funcionarios públicos solo pueden hacer aquello para lo cual está encomendado su mandato en la Constitución", dijo.

"Es muy importante tenerlo presente, porque yo creo que a algunas autoridades se les olvida. Ellos trabajan para nosotros, no es al revés, yo no trabajo para el ministro de Justicia. Ellos trabajan para nosotros, el sueldo se lo pagamos todos nosotros con nuestros impuestos y ellos están obligados, no es voluntario, a someterse a la Constitución", sostuvo.

Hermosilla reveló, además, que este jueves presentarán la apelación para la prisión preventiva ante el tribunal de alzada capitalino.