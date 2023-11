Villalobos leyó un informe reservado del SII ante Hermosilla y Sauer

Los datos contenidos en el informe que la abogada Leonarda Villalobos reveló a su colega Luis Hermosilla y el empresario Daniel Sauer en la filtrada reunión del 22 de junio son verdaderos, y emanaron de una investigación reservada del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Así lo acredita un nuevo reportaje de Ciper Chile, que destapó el escándalo por eventuales pagos a funcionarios de esa repartición y de la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) a cambio de favores y beneficios, en este caso, para Sauer.

El medio determinó que la semana pasada, el SII entregó a la Fiscalía la misma información acerca de 44 RUT relacionados con los inversionistas del Grupo Patio, que realizaban movimientos sospechosos de facturas entre una y otra sociedad, y que efectivamente proviene de una indagatoria reservada.

Durante el extenso audio, Villalobos explicó que "están investigando del folio 400 desde marzo al 1.600 de diciembre de (Inversiones) Guayasamín. Folios son facturas" emitidas por la misma -de la cual Sauer es el único socio- en 2022, y que sumaron 18.586 millones de pesos.

"Aparecen: Antofagasta, Mejillones y Cobijas, Inversiones Las Vegas, Cordius, Pictor, Full 4×4, Inversiones Puyehue, E Valley, Fondo Estrella del Sur, Ralún y Publicidad Poblete. Giro de la emisión de facturas: asesorías profesionales, asesorías de gestión y asesorías contables. Que no tienen nada que ver con el giro de Guayasamín para poder emitir estas glosas de facturas: ART, glosa, uniformes; Commercia, asesorías legislativas; Ziko, uniformes", detalló la abogada.

El mecanismo de las facturas falsas aparentemente tuvo como objetivo allegar recursos frescos a la familia Jalaff, creadora del Grupo Patio, y consistía en que una empresa emitía una factura a otra sociedad y luego esta última se la vendía a un factoring, así generaba liquidez, de manera que la boleta no pagada se diluía en fondos de inversión a costo de los inversionistas.

Con estos antecedentes, Sauer se convenció de armar la "caja negra" propuesta por Hermosilla, es decir, un fondo de al menos 100 millones de pesos para pagar coimas a funcionarios del SII.

LIQUIDACIONES ANULADAS

El Servicio además comprobó que a Sauer se le anularon varias liquidaciones que, en total, suman más de 3 mil millones de pesos, un favor que -según su propio relato en la reunión- Villalobos consiguió.

"Nos estábamos conociendo recién. Me cobró gamba 40. Me dijo, 'le voy a tirar gamba al Servicio para arreglar tu huevá. Son 40 para mí'. Nos estábamos conociendo y ya encontré que me cobró súper barato. Mi huevá eran 3.500 palos, con mi casa embargada y giro del Servicio hecho. Y le pagué cero al Servicio (...) Fue todo un éxito", recuerda el empresario en el audio.

El Ministerio Público además accedió a un listado de varios funcionarios del SII sospechosos de haber participado en dicha operación, y entre ellos figura un alto directivo de la institución, aunque ninguno ha sido apartado de sus funciones hasta ahora.

En la víspera, el director del SII, Hernán Frigolett, que abordó el caso ante la Comisión de Hacienda del Senado, afirmó que "ya teníamos procesos desencadenados producto de alguna información que a nivel público se tuvo con respecto a las facturas vinculadas al factoring".

"Habría sospechas de que habría documentos tributarios electrónicos falsos (...) ya estábamos haciendo el levantamiento preparativo para una denuncia o una querella por delito tributario. Esa investigación sigue", acotó.