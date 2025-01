Abogado de Muñoz Hoffman confía que solicitud de extradición no tenga efecto

El abogado Alberto Espinoza, representante del exfrentista Pablo Muñoz Hoffman, quien estaba prófugo desde 1996 y fue detenido en Bolivia y liberado en menos de un día, aseguró que la solicitud de extradición por parte del Gobierno no tendrá efecto alguno.

En conversación con La Tercera, el jurista argumentó que su cliente es un "hombre libre que no tiene impedimentos para ingresar a su país", pues a pesar de que al momento de su arresto en La Paz existían dos órdenes de detención y una alerta roja internacional en su contra, no tiene causas pendientes en Chile, y los hechos por los que es buscado -afirma- se encuentran prescritos.

Dado que el máximo tribunal accedió a la detención provisional de Muñoz Hoffman, dijo esperar que "la Corte Suprema rectifique al momento de conocerse el fondo de la extradición", por cuanto cree que "esta solicitud no va a tener efecto en Bolivia, ni en ningún país civilizado. Es vergonzoso. No correría en ningún país, ni Estados Unidos, ni México, ni Argentina".

Espinoza explicó que "el fenómeno de la extradición está sujeto a ciertos requisitos del procedimiento. Deben cumplirse los requisitos de la prescripción tanto en el país requiriente como en el requerido", y de acuerdo a la jurisdicción boliviana, los delitos que se le acusan al exfrentista están prescritos, ya que "solamente en Chile existe este tema de duplicar los plazos".

"Ni duplicando ni triplicando cumple la prescripción en Chile. Sencillamente no los cumple. Además, de acuerdo a la legislación boliviana, ejercer la persecución penal por delitos que ocurrieron hace más de 30 años no corresponde, están todos prescritos. Bolivia tiene que rechazarla. No se sostiene una acción penal después de tanto tiempo", enfatizó.

"La evasión no tiene pena para los condenados"

Consultado por antecedentes de la PDI que sostienen que, fuera del quebrantamiento de la condena, también es requerido por delitos vigentes, el abogado relevó que "aún no conozco la causa por la que solicitaron la detención. Hay que esperar a conocer la solicitud. En todo caso, la evasión no tiene pena para los condenados. Y para los que están procesados, en virtud de la presunción de inocencia, no cometen delitos los que se fugan".

"Los condenados incurren en el delito de quebrantamiento de condena, y la pena para el quebrantamiento de condena está establecida en el artículo 90 del Código Penal. Y la sanción es incomunicación hasta por un plazo máximo de tres meses. ¿Cómo él va a dar este paso importante en su vida si los tribunales lo persiguen para sancionarlo por hechos que ocurrieron hace tantos años?", puntualizó.

Con todo, insistió en que el fallo de la Suprema "es vergonzoso. No me atrevo ni a hacer una calificación jurídica, porque no resiste análisis jurídico por su naturaleza. Sobre todo porque emana de un tribunal superior de Justicia. Me produce cierto desconcierto que jueces de esta jerarquía emitan una resolución de esta naturaleza, decretando una orden de detención con fines de extradición por hechos ocurridos hace 32 años atrás, desde el 1992. Además que no son delitos de lesa humanidad, son delitos comunes".

En cuanto a la postura del Gobierno en este caso, advirtió una "subordinación a poderes fascistas de la UDI. El Gobierno quiere congraciarse con la UDI. Quiere mostrar que está en contra del terrorismo, y así acercarse a la UDI con otro fin. No sé qué tiene que ver la UDI con el asalto al banco, o con la ley de control de armas. ¿Y qué tiene que ver Jaime Guzmán con Muñoz Hoffman?".