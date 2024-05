Hermano de Francisca Sandoval: Queremos que el imputado pague, pero también hay responsabilidad del Estado

El hermano de Francisca Sandoval, la reportera de la Señal3 La Victoria que murió baleada cuando cubría una marcha por el Día Internacional del Trabajador del 2022, afirmó que la esperanza de la familia es que se haga justicia y el único imputado sea condenado en el juicio, pero también que el Estado asuma su "responsabilidad" por no haber protegido la vida de sus ciudadanos.

El caso volvió a ser tema en la opinión pública la semana pasada debido a un tenso momento que protagonizó el Presidente Gabriel Boric, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, cuando su discurso fue interrumpido por un grupo de personas que exigía justicia para Francisca.

Nicolás Sandoval aclaró en Lo Que Queda del Día que ellos como familia no estaban en esa manifestación, pero, además de valorar las palabras del Mandatario -expresó que Francisca "merece justicia", recalcó que "lo que hizo ruido fue la interrupción, y puedo estar o no de acuerdo con los medios independientes, pero lo que hicieron fue un acto de valentía".

Estima que ese acto pudo haber generado como reacción del Gobierno que el Ministerio del Interior invitara a la familia a una reunión, que se concretó este lunes en La Moneda.

Hoy acompañé a mi madre a reunión sostenida con @min_interior y #Ministra @Carolina_Toha Como familia valoramos la instancia y coincidimos plenamente en que juicio oral contra tipo que disparó a mi hermana #FranciscaSandoval no debe postergarse más. Esperemos así sea — Nicolás Sandoval (@nico_cientifico) May 6, 2024

La comunicadora recibió un balazo en la cabeza durante los disturbios generados en el barrio de Meiggs por grupos violentos, en el marco de una marcha paralela del 1 de Mayo de hace dos años: el único imputado es un sujeto identificado como Marcelo Naranjo -con antecedentes por drogas-, quien permanece desde entonces en prisión preventiva, y el Ministerio Público solicita 25 años de cárcel por los delitos de homicidio simple, porte ilegal de arma de fuego y disparos injustificados en la vía pública.

El inicio del juicio oral estaba agendado para el próximo 20 de mayo, pero tras una petición inicial de la fiscal Marcela Adasme -que tiene programado un juicio previo de igual complejidad-, fue aplazado para el 22 de julio.

Nicolás explicó en Cooperativa que "la fiscal tenía la intención de postergar el juicio, pero lo reflexionó, lo conversamos y se retracta; sin embargo, en la audiencia para decidirlo, la defensa del imputado solicita una postergación para septiembre, pero se opusieron nuestro abogado, la fiscal y el Ministerio del Interior, que es querellante, y quedó para el 22 de julio".

De todas maneras, "nos parece un desatino y una burla que el juicio se postergue nuevamente", manifestó. "Para nosotros como familia tiene un alto impacto emocional, estábamos preparados para mayo, que es un mes que ya difícil para nosotros, y entonces alargar un poco esta agonía es complejo".

FAMILIA "NO DESCANSARÁ" HASTA QUE HAYA PLENA JUSTICIA

Sobre la mencionada reunión en Palacio, "agradezco la instancia, al Presidente Boric y la ministra (Carolina Tohá) por habernos recibido hoy. El tono de la conversación fue muy de escucharnos. Pero también me gustan las certezas, y coincidimos plenamente que el juicio no se debiese postergar más", comentó Nicolás.

El encuentro "nos deja un poco tranquilos, pero no vamos a estar totalmente tranquilos hasta que se inicie, no vamos a descansar hasta que culmine de manera oportuna", enfatizó.

"A nosotros nos interesa que el imputado pague lo que dicte la ley, cualquier familia que ha sufrido una aberración como ésta espera que el responsable directo pague, y que esto no vuelva a pasar", apuntó. "Pero por otro lado también hay responsabilidades, el Estado falló en proteger la vida de un ciudadano, en este caso mi hermana. Y en ese sentido se tendrán que hacer las investigaciones correspondientes, en las instancias que correspondan, para que los responsables también se hagan cargo", emplazó.

Subrayó que el crimen "no fue un asalto o un homicidio en un callejón aislado, (sino que) fue en un contexto de una manifestación donde mi hermana estaba reporteando", un hecho que atenta, por ejemplo, con la libertad de prensa recién conmemorada.

[En vivo📻] Hermano de Francisca Sandoval: Ella venía de una familia que, gracias a Dios y al esfuerzo de nuestros padres, no le faltaban las cosas. Pero aun así veía las injusticias y le apasionaba comunicar en medios no tradicionales #CooperativaContigo — Cooperativa (@Cooperativa) May 6, 2024

HIJA, MADRE, TÍA Y "APASIONADA" POR REPORTEAR INJUSTICIAS

A nivel humano, "Francisca era madre, mi hermana, una buena hija, una excelente tía con mi hija, tengo los mejores recuerdos de ella", destacó Nicolás.

"Era una excelente persona, y apasionada por lo que hacía", resaltó, "ella se dedicaba a reportear para este canal comunitario, y ese día salió como cualquier día a hacer lo que le apasionaba".

"Ella venía de una familia que, gracias a Dios y al esfuerzo de nuestros padres, no le faltaban las cosas. Pero aun así veía las injusticias y le apasionaba comunicar en medios no tradicionales; esa era su vocación. Era un ser humano maravilloso que no merecía esta atrocidad", sentenció.