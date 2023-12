Contralor criticó "como ciudadano" los indultos a los presos del estallido

Casi un año después de que el Presidente Gabriel Boric indultara a un grupo de "presos del estallido", y a meses de que fracasara el intento opositor por revocarlos en el TC, el contralor Jorge Bermúdez reactivó el debate al cuestionar los perdones otorgados.

"Si hay criminalidad común, que fue básicamente lo que hubo, no creo que corresponda que haya un indulto. O sea, creo que un delito es un delito siempre, y, por lo tanto, no corresponde una justificación por una manifestación que uno llegue a quemar el Metro por ejemplo, esas cosas son inaceptables, lo cual no quita que uno diga que hubo excesos en el uso de la fuerza, no son incompatibles", sostuvo en entrevista con CNN Chile este miércoles.

En esta jornada, el ministro de Justicia, Luis Cordero, se limitó a replicar que los dichos del contralor corresponden a una opinión por el mérito del indulto en particular, más que a una opinión jurídica respecto a cómo se emitieron estos indultos.

Tras su última cuenta pública en el cargo, Bermúdez coincidió con el secretario de Estado, planteando que "los indultos son una decisión más bien de carácter político; uno no los puede cuestionar jurídicamente cuando están bien hechos, y eso es lo que ha ocurrido acá".

"Lo que pasa es que, evidentemente, a uno como ciudadano le parece que personas que cometen un crimen tienen que cumplir la pena que ha determinado la Justicia, y el lugar que corresponde para cumplirla es normalmente la cárcel, la privación de libertad", subrayó.

En ese sentido, dijo haber dado su opinión como ciudadano, "porque en realidad la Contraloría no hace una revisión de esa decisión, que sobre todo es una decisión de carácter político".