Corte Suprema: Por no ser ley, el "Criterio Valencia" se debe evaluar caso a caso

El fallo del Juzgado de Garantía en Concepción que desestimó el denominado "Criterio Valencia" y dejó en libertad a un grupo de cuatro extranjeros después de ser formalizados por el delito de receptación de vehículo robado y por la circulación del mismo con placas patentes adulteradas levantó una serie de preguntas respecto a la instrucción del fiscal nacional, Ángel Valencia, y encendió el debate en torno a si debería tener rango de ley.

La semana pasada, el jefe del Ministerio Público ordenó a los fiscales de la Región Metropoliatana solicitar la medida cautelar de prisión preventiva para todos los inmigrantes que sean detenidos y que no tengan RUT, a fin de tenerlos encarcelados hasta establecer su identidad; instrucción que se hizo extensiva esta semana a los persecutores de todas las regiones de Chile.

Ayer, la jueza Claudia Castillo rechazó las solicitudes del fiscal de Concepción, Víctor Castro, tanto de la ampliación de la detención como la de prisión preventiva de los acusados, dejándolos con arraigo nacional y firma.

A la salida de la audiencia, Castro puntualizó que la magistrada indicó que, aunque los individuos no tenían RUT, "tenían Pasaporte y DNI".

Este miércoles la ministra vocera de la Corte Suprema, la ministra Ángela Vivanco, defendió la decisión de la jueza de Concepción, aludiendo que, al tratarse el "Criterio Valencia" de una instrucción interna del Ministerio Público y no una norma legal, su aplicación es "caso a caso".

"Hay una diferencia importante cuando un criterio o un lineamiento de esta especie es establecido legalmente, porque entonces se transforma en una norma de procedimiento que los jueces están obligados a cumplir. Cuando no hay una norma legal, entonces se trata de un lineamiento que los jueces obviamente cruzan con los otros antecedentes del caso", sostuvo la portavoz del máximo tribunal.

"Nosotros no identificamos esto como ningún tipo de presión. El fiscal nacional tiene todo el derecho a establecer lineamientos y esta es una atribución absolutamente suya que nosotros respetamos", agregó Vivanco.

PROYECTO PARA CONVERTIR EL "CRITERIO VALENCIA" EN LEY

A raíz de la explicación de Vivanco, el diputado opositor José Miguel Castro, de Renovación Nacional, anunció la presentación de un proyecto para dejar establecida como ley la instrucción del fiscal nacional.

"¿A usted le parece lógico que cuatro extranjeros hayan quedado en libertad después de que fueron fiscalizados y encontrados en un auto robado con patente adulterada? A mí no me parece lógico y eso es justamente lo que buscaba el 'Criterio Valencia', el criterio del fiscal nacional, que no fue contemplado por un juez en Concepción", apuntó el parlamentario.

"Lo que estamos haciendo rápidamente es legislar. Vamos a sacar este proyecto rápido, para que ningún juez deje libre a un delincuente si no tiene cómo comprobar, por ejemplo, un domicilio", añadió Castro.